Por cuarto día consecutivo ocupan Magisterio, contra inoperancia de la dirección

La medida tuvo su origen en la falta de docentes en los cursos de Primera Infancia, "lo que impedía comenzar las clases". No obstante, se consiguió que se ocuparan los cargos de docente para el tercer año" lo que debería haber descomprimido el conflicto. Pero, con el correr de los días, la dirección del Instituto, anunció que el marco teórico de los cursos de cuarto año de Primera Infancia "tendría un nuevo formato". A partir de ahora "este se haría en los jardines y no el instituto, no siguiendo con el plan de estudios".