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Sociedad cannabis | pacientes | medicinal

Cannabis medicinal

Presentan en Uruguay un inédito ensayo clínico con cannabis para pacientes con dolor crónico

Uno de los objetivos de usar cannabis es que disminuya el consumo de opioides, ya que muchos pacientes se someten a tratamientos con derivados de la morfina.

Estudio evaluará los efectos del cannabis medicinal en más de 150 pacientes con dolor crónico.

Estudio evaluará los efectos del cannabis medicinal en más de 150 pacientes con dolor crónico.

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Por Redacción Caras y Caretas

Uruguay inició un ensayo clínico que evaluará los efectos del cannabis medicinal en más de 150 pacientes con dolor crónico, un estudio inédito en el país. El estudio está en la etapa de reclutamiento y fue presentado el pasado jueves 9 de abril, durante la quinta edición del Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal.

Detalles del tratamiento con cannabis medicinal

La persona que participe del ensayo tomará un comprimido cada cuatro horas, registrará la evolución de su dolor en un diario y será evaluado una vez a la semana. Los comprimidos suministrados tendrán combinaciones de THC y CBD en distintos niveles.

"Si a las dos semanas no hay efecto, el paciente sale del estudio. Si hay efecto, continúa. Se termina a las seis semanas y ahí se decide si el paciente quiere continuar tomándolo porque tuvo beneficios o no", resumió en diálogo con la Agencia EFE el actual director del Instituto Nacional del Cáncer (INC), Mauricio Cuello.

El jerarca del INC destacó que esta experiencia es inédita en Uruguay, por lo que permitirá desarrollar "una maquinaria de trabajo que le falta al país" y que puede propiciar otras líneas de investigación.

"Lograr una visión terapéutica en esta área es trascendental para nosotros y para los pacientes", remarcó Cuello.

Los expertos estimaron que en un año podrán presentar los resultados.

Objetivos del estudio

Uno de los objetivos del estudio es que disminuya el consumo de opioides, ya que buena parte de este tipo de pacientes se someten a tratamientos con derivados de la morfina.

Por su parte, la asesora y consultora legal para el ensayo clínico, Viviana Cervieri, aseguró que la existencia de un marco regulatorio "abarcativo" en Uruguay fue lo que habilitó la inversión para este estudio.

Cervieri recordó con esto que la ley 19.172 (de regulación del cannabis) se enfocó desde un inicio en el lado recreativo del consumo de cannabis, pero esta "también tenía su tinte de desarrollo del cannabis medicinal" para que la población acceda a este tipo de medicamentos.

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