Uruguay inició un ensayo clínico que evaluará los efectos del cannabis medicinal en más de 150 pacientes con dolor crónico, un estudio inédito en el país. El estudio está en la etapa de reclutamiento y fue presentado el pasado jueves 9 de abril, durante la quinta edición del Congreso Uruguayo de Cannabis Medicinal.
Cannabis medicinal
Presentan en Uruguay un inédito ensayo clínico con cannabis para pacientes con dolor crónico
Uno de los objetivos de usar cannabis es que disminuya el consumo de opioides, ya que muchos pacientes se someten a tratamientos con derivados de la morfina.