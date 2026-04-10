Presentan en Uruguay un inédito ensayo clínico con cannabis para pacientes con dolor crónico

El jerarca del INC destacó que esta experiencia es inédita en Uruguay, por lo que permitirá desarrollar "una maquinaria de trabajo que le falta al país" y que puede propiciar otras líneas de investigación.

"Lograr una visión terapéutica en esta área es trascendental para nosotros y para los pacientes", remarcó Cuello.

Los expertos estimaron que en un año podrán presentar los resultados.

Objetivos del estudio

Uno de los objetivos del estudio es que disminuya el consumo de opioides, ya que buena parte de este tipo de pacientes se someten a tratamientos con derivados de la morfina.

Por su parte, la asesora y consultora legal para el ensayo clínico, Viviana Cervieri, aseguró que la existencia de un marco regulatorio "abarcativo" en Uruguay fue lo que habilitó la inversión para este estudio.

Cervieri recordó con esto que la ley 19.172 (de regulación del cannabis) se enfocó desde un inicio en el lado recreativo del consumo de cannabis, pero esta "también tenía su tinte de desarrollo del cannabis medicinal" para que la población acceda a este tipo de medicamentos.