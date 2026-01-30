Organizaciones sociales y juristas denuncian una "agresión imperial sin precedentes" contra Venezuela

“No es tiempo de medias tintas, sino de despertar la conciencia antiimperialista”, afirmó Abdala, citando al Che Guevara para denunciar a quienes hablan de democracia pero callan ante el historial de golpes de Estado y terrorismo de Estado en la región. El dirigente llamó a la movilización para asegurar que América Latina siga siendo una zona de paz y autodeterminación.

Venezuela: Democracia bajo acoso

Por su parte, el cónsul Pedro Sassone definió lo ocurrido como una muestra de “barbarie y fascismo imperial”. El diplomático defendió la legitimidad del sistema político venezolano, recordando que desde 1999 se han celebrado 36 elecciones bajo un modelo de democracia directa. Negó rotundamente que el país sea una dictadura, describiéndolo en cambio como una “democracia acosada” por bloqueos y medidas coercitivas unilaterales.

Sassone vinculó la crisis migratoria directamente con la destrucción económica provocada por el asedio externo y destacó la resistencia del pueblo tras 26 años de asfixia. “Si buscan llevarse el petróleo, deberán pasar por encima del pueblo”, advirtió, rindiendo homenaje a quienes dieron su vida intentando impedir el secuestro del mandatario.

Un “clavo en el ataúd” del orden mundial

Desde el ámbito jurídico, el español Enrique Santiago intervino mediante una conferencia grabada, denunciando que EE. UU. ha impuesto la ley de la selva sobre el derecho internacional. Calificó la operación como un ataque militar con toma de rehenes y ejecuciones extrajudiciales, tipificadas en el Estatuto de Roma. Santiago desmintió la existencia del llamado “Cartel de los Soles” y criticó la falta de competencia de los tribunales estadounidenses para juzgar a un presidente soberano.

En la misma línea, la jurista argentina Claudia Roca señaló que los bloqueos constituyen una forma de genocidio y que las nuevas guerras se libran por el control del extractivismo y la especulación financiera. Roca anunció que solicitará la intervención de relatores especiales de la ONU ante lo que consideró un “acto de pillaje internacional”.

Finalmente, el jurista uruguayo Ismael Blanco trazó un paralelismo entre el contexto actual y el ascenso del fascismo en los años 30. Instó a aprovechar la próxima presidencia pro témpore de Uruguay en la CELAC para emitir una condena regional tajante. “EE. UU. tiene reservas limitadas y busca recursos; que sepan que los pueblos resisten”, concluyó.

Amplio respaldo y festival cultural

El seminario contó con el respaldo de una extensa red de organizaciones, entre ellas la FEUU, FUCVAM, Frente Amplio, CRYSOL, Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y diversas coordinadoras de derechos humanos y ambientales.

Como cierre de las jornadas de protesta y solidaridad, este viernes a las 18:00 horas se realizará el festival “Canto y Poesía por la Paz” en la explanada de la Udelar. El evento contará con la participación de artistas como El Alemán, Patricia Robaina, Carlos Alberto Rodríguez y Sandino Primera, entre otros. La entrada será libre y gratuita.