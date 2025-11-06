Hacete socio para acceder a este contenido

primavera | pronóstico |

Tiempo variable

Primavera indecisa: ¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

El pronóstico para el área metropolitana anticipa tres jornadas de primavera, templadas y cambiantes, con nubosidad en aumento.

 Foto : Maria Ines Hiriart/Focouy
Por Redacción de Caras y Caretas

El pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Montevideo, elaborado a partir de datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y contrastado con fuentes internacionales especializadas, prevé una secuencia de jornadas con estabilidad intermitente. Tres jornadas templadas y cambiantes, con este clima de primavera que alternará entre claros, nubes y alguna lluvia pasajera, sin alejarse demasiado del promedio estacional.

Jueves 6

El jueves se iniciará con cielo mayormente claro y algo nuboso, aunque se prevé un aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. Las temperaturas mínimas rondarán los 8 °C y las máximas alcanzarán los 18 °C.

El viento soplará del Sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h en la mañana, para luego rotar hacia el Noreste, intensificándose con rachas que podrían llegar a los 50 km/h. Será una jornada de transición, con un ambiente fresco y sin lluvias significativas, pero con sensación de cambio hacia condiciones más húmedas.

Viernes 7

El viernes marcará un giro hacia un escenario más inestable. Se espera un cielo cubierto durante toda la jornada y la posibilidad de precipitaciones escasas y aisladas. Las temperaturas permanecerán estables, con una mínima de 11 °C y una máxima de 18 °C.

El viento, predominante del Este, se mantendrá entre 20 y 30 km/h, con algunas rachas de hasta 40 km/h en las primeras horas, para luego ir amainando. El ambiente será húmedo, con baja amplitud térmica y persistencia de nubosidad, típica de las transiciones entre sistemas frontales.

Sábado 8

El fin de semana comenzará bajo un cielo nuboso y cubierto, con posibles neblinas matinales y lloviznas débiles en distintos puntos del área metropolitana. Las temperaturas mostrarán una ligera recuperación: 11 °C de mínima y 20 °C de máxima.

El viento se mantendrá leve del Este, entre 10 y 20 km/h, con momentos de calma por la mañana y posterior rotación hacia el Sureste y Noreste durante la tarde y noche. Será un día gris, pero sin precipitaciones de relevancia ni descensos bruscos de temperatura.

Panorama general

El comportamiento del tiempo en los próximos tres días refleja una dinámica típica de primavera: alternancia entre pasajes nubosos, lloviznas dispersas y leves variaciones térmicas. No se prevén eventos meteorológicos intensos ni acumulados de lluvia importantes, aunque sí un ambiente más húmedo y ventoso, especialmente entre jueves y viernes.

Las proyecciones del Inumet, respaldadas por modelos globales como los de AccuWeather y Tiempo3, apuntan a un escenario de transición sin extremos. Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda tener en cuenta la variabilidad del viento y la posibilidad de lloviznas aisladas, sobre todo el viernes.

