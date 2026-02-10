¿Qué lugar ocupa Uruguay en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025?

Alerta Global

A nivel global, el informe que acompaña la publicación del índice advierte que la corrupción continúa siendo un problema extendido en todas las regiones, aunque identifica avances limitados en algunos países. El ranking analiza la situación de 182 países y territorios.

"La corrupción en Las Américas perjudica la vida de las personas y exacerba la violencia", advierte en su informe Transparencia Internacional, destacando que la puntuación promedio de la región es de 42 sobre 100, lo que "no muestra avances en la lucha contra la corrupción".

"Desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Domicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas", agrega el informe.

En los primeros puestos del listado se mantienen Dinamarca, con 89 puntos, seguida por Finlandia con 88 y Singapur con 84. En el continente americano, Canadá lidera la clasificación tras conservar los 75 puntos obtenidos en 2024. Uruguay quedó inmediatamente detrás, mientras que Chile, el siguiente país sudamericano mejor posicionado, se ubicó en el lugar 31 con un puntaje de 63.