¿Qué lugar ocupa Uruguay en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025?

Uruguay descendió una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional, tras registrar una caída de tres puntos respecto al año anterior. Con este resultado, el país se ubicó en el segundo lugar a nivel continental, solo por detrás de Canadá, y en el puesto 17 del ranking mundial.
Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, el principal ranking global que evalúa al sector público en 182 países.