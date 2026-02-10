Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Corrupción | Transparencia Internacional |

Informe

¿Qué lugar ocupa Uruguay en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025?

Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, el principal ranking global que evalúa al sector público en 182 países.

 Foto: Transparencia Internacional
Por Redacción Caras y Caretas

Uruguay descendió una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional, tras registrar una caída de tres puntos respecto al año anterior. Con este resultado, el país se ubicó en el segundo lugar a nivel continental, solo por detrás de Canadá, y en el puesto 17 del ranking mundial.

La medición correspondiente a 2025 le asignó a Uruguay un puntaje de 73 sobre 100, lo que implica un retorno a los valores obtenidos en 2023. En la edición previa, el país había alcanzado 76 puntos, su mejor desempeño desde que la organización comenzó a sistematizar estos datos.

Según la metodología de Transparencia Internacional, la variación registrada no representa una disminución estadísticamente significativa. El índice se construye a partir de percepciones sobre la corrupción en el sector público, dado que este fenómeno suele involucrar prácticas ilegales que permanecen ocultas y solo se conocen a través de investigaciones judiciales o episodios de alto impacto público, lo que dificulta una medición directa.

Alerta Global

A nivel global, el informe que acompaña la publicación del índice advierte que la corrupción continúa siendo un problema extendido en todas las regiones, aunque identifica avances limitados en algunos países. El ranking analiza la situación de 182 países y territorios.

"La corrupción en Las Américas perjudica la vida de las personas y exacerba la violencia", advierte en su informe Transparencia Internacional, destacando que la puntuación promedio de la región es de 42 sobre 100, lo que "no muestra avances en la lucha contra la corrupción".

"Desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Domicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras significativas", agrega el informe.

En los primeros puestos del listado se mantienen Dinamarca, con 89 puntos, seguida por Finlandia con 88 y Singapur con 84. En el continente americano, Canadá lidera la clasificación tras conservar los 75 puntos obtenidos en 2024. Uruguay quedó inmediatamente detrás, mientras que Chile, el siguiente país sudamericano mejor posicionado, se ubicó en el lugar 31 con un puntaje de 63.

