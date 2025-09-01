El psicólogo Víctor Giorgi, decano de la Facultad de Psicología y exdirector del Instituto Interamericano del Niño, afirmó que Uruguay debe dar un salto cualitativo en sus políticas para enfrentar la pobreza infantil. En entrevista con Legítima Defensa 2da Dosis de Caras y Caretas, sostuvo que no alcanza con “contener” a las poblaciones vulnerables, sino que es necesario transformar el sistema y garantizar salidas reales para niños y familias.
Salidas reales
¿Qué necesita Uruguay para romper el círculo de la pobreza infantil?
Para el experto Víctor Giorgi “Uruguay necesita salidas reales para la infancia”. Hay que fortalecer las transferencias económicas y aplicar otras estrategias.