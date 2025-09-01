¿Qué necesita Uruguay para romper el círculo de la pobreza infantil?

Otro de los ejes propuestos es acompañar a los adultos responsables en procesos de calificación laboral. Para Giorgi, esta estrategia fortalece la autonomía de las familias y brinda modelos positivos a los niños. “Trabajamos con hogares donde hay tres o cuatro generaciones que no conocieron el trabajo formal. Los niños necesitan ver que existen salidas posibles y que el trabajo puede ser un horizonte de dignidad y estabilidad”, destacó.

Finalmente, Giorgi subrayó que todas estas políticas requieren de un sistema interinstitucional fuerte, con recursos humanos calificados y con articulación desde el nivel político más alto hasta los territorios. “Lo que se discute en una reunión de alto nivel debe poder sentirse en el barrio. Solo con una visión común de la infancia y un presupuesto alineado podremos avanzar en cambios reales”, afirmó.