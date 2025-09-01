Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad pobreza infantil |

Salidas reales

¿Qué necesita Uruguay para romper el círculo de la pobreza infantil?

Para el experto Víctor Giorgi “Uruguay necesita salidas reales para la infancia”. Hay que fortalecer las transferencias económicas y aplicar otras estrategias.

Víctor Giorgi en Legítima Defensa 2da Dosis.

Uno de los puntos centrales para Giorgi es el fortalecimiento de las transferencias económicas. Si bien las considera necesarias, cree que deben ser más significativas y sostenidas en el tiempo. “La gente tiene que tener los básicos cubiertos. Hoy muchas familias entran y salen de la pobreza según la época del año o la inestabilidad de la informalidad laboral. Esa inseguridad tiene que resolverse con un piso firme de ingresos”, aseguró.

Escuela y calificación laboral

El psicólogo remarcó la importancia de que los niños puedan culminar la educación primaria en condiciones de calidad. “La escuela debe recuperar el lugar que tuvo en la vida de los sectores medios, ser un espacio de integración y de motivación. No se trata de que los niños vayan por obligación, sino de que encuentren un lugar donde se los reconozca como personas y se les abra camino hacia nuevas oportunidades”, planteó.

Otro de los ejes propuestos es acompañar a los adultos responsables en procesos de calificación laboral. Para Giorgi, esta estrategia fortalece la autonomía de las familias y brinda modelos positivos a los niños. “Trabajamos con hogares donde hay tres o cuatro generaciones que no conocieron el trabajo formal. Los niños necesitan ver que existen salidas posibles y que el trabajo puede ser un horizonte de dignidad y estabilidad”, destacó.

Finalmente, Giorgi subrayó que todas estas políticas requieren de un sistema interinstitucional fuerte, con recursos humanos calificados y con articulación desde el nivel político más alto hasta los territorios. “Lo que se discute en una reunión de alto nivel debe poder sentirse en el barrio. Solo con una visión común de la infancia y un presupuesto alineado podremos avanzar en cambios reales”, afirmó.

Embed - Legítima Defensa 2da Dosis - 31 de Agosto - Entrevista a Patricia González Viñoly y Víctor Giorgi

