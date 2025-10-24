Cebolla Rodríguez visitó a escolares de Ciudad del Plata junto al alcalde Richard Mariani

Desde el Municipio de Ciudad del Plata se destacó la buena disposición y cercanía del deportista, quien dedicó varias horas a compartir con los estudiantes y docentes.

“Fue una jornada muy especial para los niños, que pudieron cumplir el sueño de conocer a uno de sus ídolos”, expresaron desde el municipio, agradeciendo el gesto solidario y humano del exjugador.

Carrera 5K del INJU

Por otra parte, el municipio recordó que el próximo 1º de noviembre se realizará la 5K del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) en Ciudad del Plata.

La propuesta busca seguir promoviendo el deporte, la inclusión y los espacios de encuentro en la comunidad de San José.