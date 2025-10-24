El exfutbolista de la Selección Uruguaya y de Peñarol, Cristian Cebolla Rodríguez, visitó el pasado miércoles 22 de octubre la Escuela Nº 89 de Ciudad del Plata (San José), en el marco de una invitación realizada por los propios alumnos del centro educativo, quienes habían manifestado su deseo de conocer al deportista oriundo de Juan Lacaze.
Promesa cumplida
Cebolla Rodríguez visitó a escolares de Ciudad del Plata junto al alcalde Richard Mariani
El exfutbolista de la Selección Uruguaya y Peñarol, Cristian Cebolla Rodríguez, visitó la Escuela Nº 89 de Ciudad del Plata, tras ser invitado por los alumnos.