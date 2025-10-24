Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Ciudad del Plata | alcalde |

Promesa cumplida

Cebolla Rodríguez visitó a escolares de Ciudad del Plata junto al alcalde Richard Mariani

El exfutbolista de la Selección Uruguaya y Peñarol, Cristian Cebolla Rodríguez, visitó la Escuela Nº 89 de Ciudad del Plata, tras ser invitado por los alumnos.

Cebolla Rodríguez y alcalde Mariani junto a escolares maragatos.

Por Redacción Caras y Caretas

El exfutbolista de la Selección Uruguaya y de Peñarol, Cristian Cebolla Rodríguez, visitó el pasado miércoles 22 de octubre la Escuela Nº 89 de Ciudad del Plata (San José), en el marco de una invitación realizada por los propios alumnos del centro educativo, quienes habían manifestado su deseo de conocer al deportista oriundo de Juan Lacaze.

La visita del Cebolla fue posible gracias a las gestiones del alcalde de Ciudad del Plata, Richard Mariani, quien mantiene una buena relación con el exjugador.

Deporte y comunidad

Rodríguez compartió una jornada extendida con los niños y niñas: recorrió las instalaciones del centro educativo, firmó autógrafos, se tomó fotografías con los alumnos y entregó pelotas de fútbol como obsequio, en un gesto que generó gran alegría entre la comunidad educativa maragata.

Desde el Municipio de Ciudad del Plata se destacó la buena disposición y cercanía del deportista, quien dedicó varias horas a compartir con los estudiantes y docentes.

Fue una jornada muy especial para los niños, que pudieron cumplir el sueño de conocer a uno de sus ídolos”, expresaron desde el municipio, agradeciendo el gesto solidario y humano del exjugador.

Carrera 5K del INJU

Por otra parte, el municipio recordó que el próximo 1º de noviembre se realizará la 5K del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) en Ciudad del Plata.

La propuesta busca seguir promoviendo el deporte, la inclusión y los espacios de encuentro en la comunidad de San José.

