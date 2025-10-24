Sobre la tarde de este viernes, dos personas quisieron ingresar a la fuerza al apartamento que tiene a su nombre Daniela Cabral -viuda de Gustavo Basso- en la zona de Villa Biarritz (Montevideo), frente al club Biguá. Según consignó Montevideo Portal, fueron los propios vecinos quienes forcejearon con los ladrones y evitaron que entren a la vivienda
Cabral cumple prisión domiciliaria en Punta
Quisieron copar apartamento de la viuda de Basso en Villa Biarritz
Dos personas intentaron entrar a la fuerza al apartamento que tiene la familia Basso en la zona de Villa Biarritz. Vecinos forcejearon con los ladrones.