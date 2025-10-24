Hacete socio para acceder a este contenido

Cabral cumple prisión domiciliaria en Punta

Quisieron copar apartamento de la viuda de Basso en Villa Biarritz

Dos personas intentaron entrar a la fuerza al apartamento que tiene la familia Basso en la zona de Villa Biarritz. Vecinos forcejearon con los ladrones.

Apartamento de la familia Basso en Villa Biarritz.

Por Redacción Caras y Caretas

Sobre la tarde de este viernes, dos personas quisieron ingresar a la fuerza al apartamento que tiene a su nombre Daniela Cabral -viuda de Gustavo Basso- en la zona de Villa Biarritz (Montevideo), frente al club Biguá. Según consignó Montevideo Portal, fueron los propios vecinos quienes forcejearon con los ladrones y evitaron que entren a la vivienda

Actualmente, el apartamento ubicado en la calle José Vázquez Ledesma se encuentra vacío, puesto que Cabral está cumpliendo la prisión domiciliaria en un lujoso apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este, luego de ser imputada por un delito de estafa en el marco de la causa de sobre la mega estafa de Conexión Ganadera.

La crónica del intento de robo a la casa de los Basso

Según lo comentado por testigos a los efectivos policiales que concurrieron al lugar, cuando los vecinos les dieron una negativa a los dos intrusos, estas personas "comenzaron a ponerse violentas", relata la crónica.

Uno de los ladrones "colocó el pie sobre la puerta para no permitir que se cerrara y luego usó la fuerza para intentar entrar" al apartamento. Luego, el otro hombre dijo que querían ingresar para “dejar correspondencia”, algo que fue desestimado por los vecinos del edificio. Mientras tanto, ambos seguían forcejeando con las personas que estaban en el interior del edificio.

Finalmente, los delincuentes se fueron después de que los vecino advirtieran que iban a llamar a la Policía, algo que finalmente ocurrió y por estas horas funcionarios policiales trabajan con el fin de obtener más datos del intento de copamiento.

