Quisieron copar apartamento de la viuda de Basso en Villa Biarritz

Uno de los ladrones "colocó el pie sobre la puerta para no permitir que se cerrara y luego usó la fuerza para intentar entrar" al apartamento. Luego, el otro hombre dijo que querían ingresar para “dejar correspondencia”, algo que fue desestimado por los vecinos del edificio. Mientras tanto, ambos seguían forcejeando con las personas que estaban en el interior del edificio.

Finalmente, los delincuentes se fueron después de que los vecino advirtieran que iban a llamar a la Policía, algo que finalmente ocurrió y por estas horas funcionarios policiales trabajan con el fin de obtener más datos del intento de copamiento.