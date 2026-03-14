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Sociedad Sebastián Marset | mujer |

¿Quién es la mujer a la que detuvieron junto a Sebastián Marset en Santa Cruz?

La mujer está casada con Sebastián Alberti Rossi, un joven que está preso desde 2023 por homicidio tras fugarse de la cárcel de San José en abril de 2021.

Entre los detenidos con Sebastián Marset había una mujer.

Entre los detenidos con Sebastián Marset había una mujer.
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El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue trasladado a Estados Unidos para ser juzgados, luego de que la policía de Bolivia lo detuviera en Santa Cruz de la Sierra en la madrugada de este viernes.

Durante el operativo en Santa Cruz de la Sierra, encabezado por la Policía de Bolivia, se detuvo al narco uruguayo Sebastián Marset junto a otros integrantes de su organización.

Además, según las imágenes, se vio a una mujer que también fue capturada junto al resto de los delincuentes. El fiscal general del estado de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirmó que se trata de Tatiana Marset Alba, hermana del uruguayo.

Marset Alba fue consultada por algunos medios locales de Santa Cruz y aseguró que su hermano “no es un santo”, pero que se “lo acusa de cosas que no hizo”. Asimismo, aseguró que ella se pondrá a disposición de la Justicia para seguir con el debido proceso.

Ya había sido detenida y liberada

La hermana de Marset ya había sido detenida cuando fue vista caminando por Madrid, pero luego fue dejada en libertad en 2025. La defensa de la mujer, en ese momento, alegó que no tenían elementos en su contra, por lo que solicitaron el sobreseimiento y la Justicia se lo otorgó.

La mujer está casada con Sebastián Alberti Rossi, un joven que está preso desde 2023 por homicidio tras fugarse de la cárcel de San José en abril de 2021, un centro penitenciario de mínima seguridad.

Hasta 2023, nadie sabía que tenía vínculo con el narcotraficante uruguayo. Alberti Rossi estaba alojado en esa cárcel, de la que se fugó luego de conseguir permiso para sacar la basura.

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