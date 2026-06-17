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Sociedad policía | moto | rapiña

Eran tres hombres y una menor

Rapiña a una policía en Plácido Ellauri: le robaron la moto e hirió de bala a adolescente de 13 años

La funcionaria policial fue rapiñada por tres hombres y una adolescente de 13 años. La mujer repelió el ataque e hirió de bala a la menor.

La policía repelió el ataque con cuatro tiros luego de que le robaran la moto.

La policía repelió el ataque con cuatro tiros luego de que le robaran la moto.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Una funcionaria policial de 33 años que sobre las 5:40 de este miércoles se trasladaba en su moto por Capitán Tula y Pasaje Olimar, en Plácido Ellauri, fue víctima de una rapiña llevada a cabo por tres hombres y una adolescente de 13 años que llegaron en dos motos y, tras amenazarla con un arma, le robaron la moto.

No obstante, la policía repelió el ataque con su arma de reglamento efectuando cuatro disparos, según la información primaria que divulgó Subrayado. Minutos después, ingresó a la policlínica de Capitán Tula, la adolescente de 13 años con una herida de arma de fuego en el pecho.

La menor de edad tiene un orificio de entrada y otro de salida, y se encuentra internada en un sanatorio, fuera de peligro, con custodia policial. En tanto, la funcionaria policial resultó sin lesiones.

Posteriormente, agentes de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Policía recorrieron la zona donde ocurrió el asalto y en el Pasaje Santa Rosa, hallaron una moto de alta cilindrada, tapada, sin chapa matrícula que coincide con la utilizada por los rapiñeros, la cual fue periciada por la Policía Científica.

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