Rapiña a una policía en Plácido Ellauri: le robaron la moto e hirió de bala a adolescente de 13 años

Una funcionaria policial de 33 años que sobre las 5:40 de este miércoles se trasladaba en su moto por Capitán Tula y Pasaje Olimar, en Plácido Ellauri, fue víctima de una rapiña llevada a cabo por tres hombres y una adolescente de 13 años que llegaron en dos motos y, tras amenazarla con un arma, le robaron la moto.