Raúl Castro: La murga es una comedia musical política

La murga uruguaya, al ritmo de la gaditana, de la murga de la chirigota, es un colectivo que opina de lo político desde el humor, una comedia musical política, y esa comedia musical política se desarrolla aproximadamente en 40 minutos. Y es un carnaval teatral, el uruguayo, no es un carnaval de calle, es teatral fundamentalmente. Tiene más de 30 teatros en la capital, que además nuclea Montevideo a la mitad de la población de todo el país. Tiene 30 escenarios que están abiertos durante 40 noches. Las murgas, que son más de 20 o 25 las profesionales, van en un delicado macramé todas las noches por todos esos escenarios, y desde ahí dan su mensaje al pueblo. Cada murga es un medio de comunicación y opina el colectivo de lo que está pasando, haciendo reír a la gente, contagiando la tradición, renovándola constantemente.

Tiene muchas etapas a lo largo del siglo, y siempre hay murgas como en una carrera ciclista tiran de la punta el pelotón, y se quedan un rato y viene otra, y le puede venir otra, y le puede venir otra. Se van heredando.

Como pregunta la canción, ¿qué es una murga, papá?

Es lo popular y profundo, viene de la más rancia tradición de lo popular la murga uruguaya. Creo que en un país tan joven como el nuestro, tener un género que tiene más de 100 años en el país y que nos representa en el mundo entero es una cosa maravillosa, la mitad de su existencia. Este país ya tiene un género que la representa, que se llama, además: murga uruguaya. En toda Latinoamérica, por lo pronto, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Brasil todavía no tenemos murgas a la uruguaya, como le dicen los argentinos.

Está el peso de la tradición, pero hay una magia de la murga uruguaya logrado por el recurso de adaptar melodías conocidas y el texto. Pero hubo otras canciones que fueron originales, tanto en lo melódico como en los textuales, pensando en las viejas retiradas.

Lo que pasa es que yo siento que la murga es un arte popular maravilloso y maneja todas las reglas del arte. O sea que es imposible deshacerlo. Eso que tú me preguntas brota: ¿por qué un saludo cordial brindan los Asaltantes y a su paso triunfal de caballero andante?, ¿por qué es la canción que perdura? Y porque son letristas que escribían para siempre. El primer requisito es que el letrista escriba para siempre, que hable de él y su momento, y su momento refleja siempre.

Antes te voy a hablar de Gamero (N. de R: Eduardo Gamero, por más de 25 años uno de los más reconocidos letrista de carnaval). Fíjate que magistral (se pone a cantar y hacer ritmo con los dedos golpeando la mesa) “muchas de las parejas que vienen al tablado se están poniendo viejas y aún no se han casado, solo tomando mate programan su ilusión, y la vieja le chilla porque el calienta silla y ella está de plantón. Que se casen muy bien ese es nuestro desear, y pronto la cigüeña los venga a visitar, y el carnaval que viene de ese nido de amor podrán tener los patos un nuevo espectador”.

Está magistralmente descripta el alma de lo popular. Pero usted que es del palo, ¿cómo escribe el Tintabrava?

Es un viejo rechiflado que se levanta caliente y cuando no hay yerba para el mate escribe y escribe. Y se dan cosas como Anarquía, por ejemplo (espectáculo del 2007 de la murga Falta y Resto).

Pasemos a la musicalidad, a traducir melodías armónicamente por la batería de murga y sus ritmos.

(Canta) “No somos creadores, somos plagiadores, le robamos, convertimos melodías en zafadas porquerías, ya no somos moda de malón intelectual, abandonan carnaval y nosotros insistimos todavía”. (Melodía de Los Salieris de Charly, León Gieco).

Es lo popular, agarrar la canción que está de moda o una vieja, un tango viejo y una canción de los chinos, o encontrarse unos neozelandeses que cantan y la rompen y así va a sacar robo, robarse. La cuestión es robar bien, adaptar bien, que todo transpire murga después porque ahí entra la batería. Bombo, platillos y redoblante, ahí vienen los ritmos. En esos tres tambores, en esos tres elementos de percusión está el camión en donde se sube todo lo demás, tienen que manejar esto, el bombo es el motor; lo pasan a marcha camión, al rock and roll, lo que quiera, pero surge ahí el barrio dedicado a uno de esos pibes que están arriba del tablado, que son hombres y que ya saben por dónde ir, no lo saben explicar, no está escrito en los comentarios, pero ahí entra la marcha camión, el candombeado, el patrás de la plena, la plena del Gordo Cacho de La Reina de la Teja, que lo inventó él.

Está el candombe, los negros, porque ahí es lo que le toca y lo saca de lo que es España, de la chirigota, porque acá está la música negra metida dentro, el candombeado de la murga.

Un día un porteño nos dijo: “Ustedes los uruguayos son argentinos viviendo en territorio brasilero”.

Arte popular del arrabal. Sin embargo, hubo cierta tensión cuando la profesionalización de la murga.

Sí, es inevitable, la murga es una expresión muy popular, entonces a medida que ha tomado trascendencia con la revolución comunicacional, etcétera, todo el internet, toda la posibilidad democrática que hay en cuanto a la comunicación en ese sentido, es un caramelo en la puerta de la escuela para cualquier consumidor que vea qué hermoso espectáculo, qué diferente.

Yo creo que hay que tener cuidado de no prostituirse estéticamente, de no transformarse en Broadway, no sé si se entiende la metáfora. Yo así no la entiendo, “se te tiene que ver el viso”, decía mi vieja, se te tiene que ver la hilacha, que son el barrio.

La murga me la enseñó el Tito Pastrana (uno de los más grandes directores de murga, de La Nueva Milonga), y el carnaval es ingenio, no plata. Pero para el ingenio tenés que tener muchas obras, mucho mate, y elaborar y dar, dar, dar, dar; no es lo primero que se te ocurre, es al revés.

La murga, si no funciona en la esquina y sin amplificación, y no hace reír y emocionar y llorar a la gente, no funciona. Ponele toda la ropa que quieras, a mí dámela peladita, papá. Después yo te digo cómo se pinta, cómo es la puesta en escena, “los movimientos”, le dicen los murguistas.

Yo fundé en el año 1980 la Falta y Resto, que ha sido siempre una murga muy creativa en cuanto a tratar de proponer cosas nuevas, y en un momento determinado, gracias a que la integraban tipos maravillosos, entre ellos, el coreógrafo, que se llama Quito Pérez y pasó por la Falta y dejó una huella maravillosa, nosotros nos dimos cuenta de que no alcanzaba solo con cantar arriba de los micrófonos, que había todo un escenario para laburar, y nos enseñó mucho.

También te diré que ahora se está exagerando un poquito. No somos el Ballet Bolshoi que tenemos que levantar todas las manos derechas, porque la murga es energía, es respetar el espacio de uno y dejar que la música te lleve. No me digas todo lo que tengo que hacer, papá. Déjame, que ese es mi espacio de libertad. Después de que están todos ensayados, que los acordes se acuerdan y lo que voy a decir también se acuerda, porque es todo acordar, déjame gozar, no me digas que todo tiene que ser perfecto, porque es la murga, no es la ópera, es lo popular, ese tipo que terminó de laburar, se cambió y fue para el club a ensayar, que está cansado. Déjalo disfrutar.

Hoy hablamos de la adaptación musical, pero ahora vamos a hablar del coro.

Primero déjame decir que con el paso del tiempo la murga empieza a crear su propia música, y ahí también la Falta es pionera. “La mano paloma” es la primera que hicimos en el 82, con Julio Julián en el tablado esperando que sonara la sirena de los botones, pero por suerte no sonó, y así muchas canciones.

Mi hijo (Felipe) en el 2007 le pone música, por primera vez en la historia de la murga uruguaya, a toda una murga y su actuación (Anarquía). La primera murga inédita de la historia, que además fue, a mi entender, la mejor obra que hemos hecho como murguistas, más ideológicamente clara y oscura.

Y después, con este movimiento maravilloso de la murga joven, que lo hace pensar a uno que no estaba equivocado con el corazón del género, porque si yo estuviera lleno de viejos como uno, me hubiese equivocado, pero no, está lleno de gurises que nos están mostrando el camino, está espectacular eso.

Cómo se integra el coro. La cuerda de primos es la que lleva la melodía y nosotros decidimos la cantidad de integrante, que son 3 o 4 los primos. Luego armonizan por sobre esa cuerda, sobre esa melodía, los sobreprimos, los que cantan las tercias del coro; y eventualmente una tercera voz, que es la voz de la tercia, que es una forma de hablar, de nombrar a una octava superior a la segunda voz; y la que cantan los segundos, o sea, la otra cuerda. O sea, tenemos primos, sobreprimos, tercia, que casi siempre son los sobres, segundos y bajos. Esa es la cuerda en la que se basa el coro.

Puedes escribir un texto de una poesía y darle a alguien para que lo musicalice. Puedes escuchar una música que te gusta o agarrar una música que no haga letra, que es lo que más se hace. Porque además puedes también hacer metáforas, cuando vos cantas una determinada melodía, sobre todo en la dictadura, nosotros cantábamos melodías que estaban prohibidas y la gente aplaudía, aunque la letra no le gustara, pues la gente estaba aplaudiendo la canción original. O puedes mezclar las dos cosas, partes de música original y la que copias. Porque la música de la murga es el aceite que lleva la palabra al corazón.

Tienes que escucharlas. Otra de las cosas en que a veces los letritas nos peleamos con los arregladores es que por lucir mucho el coro no se entienda la letra. No puede suceder eso en la murga. Tiene que ser todo carne, nada de hueso. Ni para sostener la carne quiero hueso. Tiene que ser fuerte contra el palo. Buenas poesías. La murga tiene que hacer reír y joder, y decir lo que tiene que decir.

Murga y sátira política.

Es la base de la murga como medio musical, y agarrar lo del año y tratar de transformarlo en eterno.

Cultura y poder.

Pasan los gobiernos, pasan los políticos, pasan, todos pasan. Pero los artistas quedan. Es la voz popular y está en la esencia del género. Es que le cante el carnaval al poder… Los que todo el año laburan y están ahí en la vuelta de la vida del país cantan y hablan de todo lo que le pasa a la gente.

Hay que cuidarse mucho de los vicios del carnaval. En el carnaval los vicios son una tentación muy grande, ¿viste? Cuando hablo de los vicios hablo del ego y te hablo de todas esas cosas. Hay que tratar de ser feliz a toda costa. Esa es la murguita que vos querés, estás ensayando, cantando, creando, tomando un mate con una amiga, conversando de cosas importantes.

¿La murga tiene que cantar mandando línea?

La murga tiene que decir lo que piensa como colectivo. En la boca está el letrista que los demás acuerdan cantar y defender, y si no me escuchan se verá. Por lo menos la murga en que salí durante 40 años ha sido así. Nadie dijo “no me gusta” y lo cantó. Me acuerdo de ver a un compañero, el Walter Venencio, que Dios los tenga en la gloria, que veo que hay una parte que no canta y yo le pregunto “Walter, ¿por qué no cantas en esa parte?”, y me dice: “Porque no sé de qué estamos hablando. Y yo no quiero cantar una cosa que no entiendo”.

La murga es la barra de la esquina que de callado se subió al tablado porque el escenario no nos corresponde a los murguistas. Las grandes luces no son para nosotros. El farolito, con eso nos alcanza.

¿La murga y el aspecto económico y empresarial?

Hoyse exige mucha inversión para hacer una murga. Y no está bien eso, y además está el premio, cosa con que yo estoy en desacuerdo. En desacuerdo con los premios y el desplieguede dinero de los conjuntos. Es una lástima. Como no saben cómo cubrirse las espaldas se la cubren diciendo nos cambiamos cinco veces de gorro, nos cambiamos cinco veces de ropa, tenés que hacer 80 trajes.

Para mí el género implica cierta austeridad de recursos para que emerja la creatividad y no pueda ser escondida a través de la guita. La plata oculta muchas cosas. Lo único que no oculta la plata es la falta de buen gusto y la falta de talento.