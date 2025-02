En medio de la tormenta cualquier acción que nos calme y nos recomponga, nos impulsa a seguir nuestra vida con optimismo. Y creo que esa es una de las fortalezas de las religiones. Una vez más recordé una conversación con Susana que con esa claridad meridiana me decía que cuando se entrevista a un cura no se le pregunta si lo que hace es religión, porque hay una tácita aceptación de legitimidad y no hay censura previa porque al pertenecer a las costumbres de la masa dominante tiene pase libre. Ahora, si se trata de rituales de procedencia afroindígena casi siempre se presupone maldad.

Que bueno ver entonces que cada 2 de febrero el homenaje a esta orixá se consolida y que las aspiraciones de la comunidad afroreligiosa se van materializando, que el respeto a la diversidad se convierte en la norma y continúa creciendo esta tradición que nace de nuestras raíces africanas.