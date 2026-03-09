Peñarol suma 9 lesionados: Herrera y Laxalt se sumaron a la lista de jugadores en sanidad

Peñarol dejó dos puntos como local el pasado sábado al igualar ante Danubio 1 a 1 y lo que parecía un mal resultado, con lo ocurrida en Las Piedras entre Juventud y Nacional no terminó siendo tan malo el punto para los dirigidos por Diego Aguirre.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Sin embargo, hay otra cosa que preocupa al entrenador, más allá de un partido con altibajos ante los de Maroñas. Las lesiones no dejan en paz a Peñarol y eso preocupa de cara al futuro. Desde el arranque de 2026 el carbonero no ha parado de sumar bajas, y en el empate 1-1 contra Danubio de este sábado agregó a la lista a Nahuel Herrera y Diego Laxalt.
A Herrera se le volvió a salir el hombro, como en la primera final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Nacional, a los dos minutos del partido disputado esta noche en el Campeón del Siglo. El zaguero salió sustituido por Diego Laxalt, que a los 43 se tiró al césped con una molestia en el posterior y pidió el cambio.
Consultado sobre estas dos lesiones, Aguirre dijo en la conferencia de prensa posterior al partido que se trató de una "cadena de situaciones". "Pasa lo de Nahuel, que fue un accidente pero se le sale (el hombro) otra vez, y eso hace que hagamos el cambio por Laxalt, que en nuestra cabeza era un cambio para la última media hora", expresó.
La salida de Herrera, además, lo hizo cambiar el esquema de un 3-5-1-1 que había utilizado contra Nacional a un 4-2-3-1.
Aguirre se mostró preocupado por la lesión de Herrera: "Lo de Nahuel me preocupa, mucho, porque no sé lo que va a pasar pero si perdemos a Nahuel por un tiempo importante, que no lo sé, sería una baja tremenda, porque es un jugador tremendo".
Las lesiones persiguen a Peñarol
Con las bajas de Herrera y Laxalt, Peñarol suma nueve jugadores lesionados, varios de ellos en la etapa final de su recuperación.
Eduardo Darias volvió a jugar este año luego de una larga inactividad por su rotura de ligamentos a principios de 2025, y tras disputar 58 minutos contra Montevideo City Torque se planteó que descansara para llegar al clásico contra Nacional. No solo no llegó a ese partido, sino que tampoco jugó contra Danubio el fin de semana siguiente.
Maximiliano Olivera, en tanto, tuvo minutos contra el tricolor tras estar un mes y medio afuera de las canchas por el esguince de rodilla que sufrió en el amistoso de pretemporada contra Colo Colo. Sin embargo, quedó fuera de la convocatoria contra Danubio.
Como buena noticia para Peñarol, Aguirre afirmó que ambos jugadores "van a estar para el próximo partido".
Otro jugador que no volvió a las canchas es Abel Hernández, que sufrió otro esguince de rodilla en el amistoso contra River Plate y viajó a España para tratar la lesión. Según Aguirre, el delantero "está recuperado y readaptándose a los entrenamientos". Su plan es darle minutos en los dos partidos previos al debut por Copa Libertadores, dentro de un mes, para que llegue con rodaje al torneo.
Lucas Hernández, en tanto, estuvo cerca de volver a las canchas tras su lesión en los meniscos en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025, pero sufrió una lesión muscular en la semana previa al partido ante Central Español.
A estos seis jugadores se suman otros tres que están lesionados desde el año pasado: Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera, los tres por una rotura del ligamento cruzado anterior. El primero está afuera desde febrero de 2025, el segundo desde abril y el tercero desde setiembre.