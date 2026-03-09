Peñarol suma 9 lesionados: Herrera y Laxalt se sumaron a la lista de jugadores en sanidad

Consultado sobre estas dos lesiones, Aguirre dijo en la conferencia de prensa posterior al partido que se trató de una "cadena de situaciones". "Pasa lo de Nahuel, que fue un accidente pero se le sale (el hombro) otra vez, y eso hace que hagamos el cambio por Laxalt, que en nuestra cabeza era un cambio para la última media hora", expresó.

La salida de Herrera, además, lo hizo cambiar el esquema de un 3-5-1-1 que había utilizado contra Nacional a un 4-2-3-1.

Aguirre se mostró preocupado por la lesión de Herrera: "Lo de Nahuel me preocupa, mucho, porque no sé lo que va a pasar pero si perdemos a Nahuel por un tiempo importante, que no lo sé, sería una baja tremenda, porque es un jugador tremendo".

Las lesiones persiguen a Peñarol

Con las bajas de Herrera y Laxalt, Peñarol suma nueve jugadores lesionados, varios de ellos en la etapa final de su recuperación.

Eduardo Darias volvió a jugar este año luego de una larga inactividad por su rotura de ligamentos a principios de 2025, y tras disputar 58 minutos contra Montevideo City Torque se planteó que descansara para llegar al clásico contra Nacional. No solo no llegó a ese partido, sino que tampoco jugó contra Danubio el fin de semana siguiente.

Maximiliano Olivera, en tanto, tuvo minutos contra el tricolor tras estar un mes y medio afuera de las canchas por el esguince de rodilla que sufrió en el amistoso de pretemporada contra Colo Colo. Sin embargo, quedó fuera de la convocatoria contra Danubio.

Como buena noticia para Peñarol, Aguirre afirmó que ambos jugadores "van a estar para el próximo partido".

Otro jugador que no volvió a las canchas es Abel Hernández, que sufrió otro esguince de rodilla en el amistoso contra River Plate y viajó a España para tratar la lesión. Según Aguirre, el delantero "está recuperado y readaptándose a los entrenamientos". Su plan es darle minutos en los dos partidos previos al debut por Copa Libertadores, dentro de un mes, para que llegue con rodaje al torneo.

Lucas Hernández, en tanto, estuvo cerca de volver a las canchas tras su lesión en los meniscos en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025, pero sufrió una lesión muscular en la semana previa al partido ante Central Español.

A estos seis jugadores se suman otros tres que están lesionados desde el año pasado: Tomás Olase, Germán Barbas y Javier Cabrera, los tres por una rotura del ligamento cruzado anterior. El primero está afuera desde febrero de 2025, el segundo desde abril y el tercero desde setiembre.