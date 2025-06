Según cifras del Ministerio del Interior a mayo del 2025 hubo 3038 personas ausentes

De los 3038 casos 1338 son hombres (43,03%) , 1698 (56,87%) son mujeres y 2 no binario.

Por departamento

En Montevideo se registran la mayoría de los casos 71,36% (2168) y el resto en el interior 870 (28,64%).

A enero del 2025 se habían realizado 7660 denuncias en Montevideo y 2956 en el Interior.

Mito de 24 horas

El portal aclara que existe una falsa creencia de que se debe esperar 24 horas para realizar una denuncia por la ausencia de una persona. Esto es TOTALMENTE FALSO, ya que no existe un plazo de tiempo para realizar denuncia sobre una persona ausente.

Es importante tener en cuenta que NO hay un tiempo estipulado para realizar denuncia de Persona Ausente, por lo contrario la demora o atraso en la realización de dicha denuncia puede ser perjudicial para la investigación, la misma se puede llevar a cabo en el momento que él o los denunciantes crean conveniente.

Factores de riesgo y/o vulnerabilidad que anteceden a una denuncia de ausencia.

- Edad cronológica

Enfermedades y alteraciones psicofísicas

Consumo de sustancias psicoactivas

Aislamiento

Soledad

Fallecimiento de un familiar y/o amigo cercano

Stress

Situación socio-económica

Bullying

Amenazas

Víctima de castigos y/o malos tratos

Víctima de phishing(Ataques cibernéticos)

Sectas

Religiones

Maras

Deudas

Divulgación de imágenes y/o grabaciones con contenido íntimo

¿Cómo actuar ante la ausencia de un familiar?

LINEAS POR LAS CUALES SE RECIBEN DENUNCIAS

*Mediante la recepción de denuncia en la Oficina de Personas Ausentes

*Por denuncia realizada en las Seccionales y que sean derivadas a este Departamento

*Por disposición Judicial o Fiscal

En el caso de denuncias en donde las personas se encontraran fuera del territorio Nacional se tomara la denuncia y se dará tramite a la misma ante el Departamento de Asuntos Internacionales de INTERPOL.

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL A LA HORA DE REALIZAR DENUNCIA POR PERSONA AUSENTE

Toda información brindada a la autoridad policial en el momento de la realización de la denuncia de ausencia es fundamental, como así también el aporte de cartas, redes sociales, amistades, lugares que frecuenta, centro de estudios o lugar de trabajo.

A la hora de realizar la denuncia se debe tener el nombre completo y número de cédula de identidad del denunciado como ausente, así como nombre completo y número de contacto telefónico del denunciante.

Divulgación de Imagen

¿Para que sirve la divulgación de imagen?

La divulgación de imagen sirve para poner en conocimiento a vista pública de la ciudadanía, sobre la ausencia de un familiar o ser querido.

En el momento de hacer la denuncia si usted lo desea puede firmar la autorización de divulgación de imagen.

En caso de no optar por esta opción en un principio y luego cambiar de idea, se puede presentar en cualquier seccional con el n° de denuncia a solicitar la divulgación de imagen.

Se le solicitara una imagen reciente y donde se pueda apreciar las facciones del rostro claramente, además se solicitara rasgos físicos (peso, estatura, complexión física, color de cutis, color de ojos, etc) del ausente para dar una perspectiva más exacta a la población.

IMPORTANTE

De acuerdo al artículo 85 de la ley 18.331 (ley de protección de datos personales), los datos publicados de la persona ausente se cancelarán una vez que se realice el cierre de una denuncia por ausencia.

¿Dónde están nuestras gurisas?

El colectivo “¿Dónde están nuestras gurisas?” fue fundado en 2017, cuando se cumplió un año de la desaparición de Milagros Cuello en Pando, y busca acompañar a las familias de mujeres desaparecidas.

“Surgió porque empezamos a ver muchos casos de gurisas que estaban desaparecidas y después no teníamos muy claro qué pasaba, si aparecían o si no. Nos empezamos a acercar a algunas familias”, narra María Zino.

Indica que de los casos que les llegan a ellas, hay 45 mujeres que aún no fueron encontradas.

“Nos encontramos con que Nancy, su madre, estaba muy sola en la búsqueda. Se acercaron otras familias de gurisas que estaban desaparecidas hace más tiempo, y nos encontramos siempre con lo mismo: poca difusión, poca visibilidad, que no es comprendido como un problema social”, señala.

Zino también dio recomendaciones sobre qué hacer en casos como estos, en los que se está “desorientado” porque “nadie está preparado para que le desaparezca alguien cercano”, señala.

“Nosotras siempre decimos que no hay que esperar 24 horas para denunciar. La denuncia se puede hacer en cuanto se sepa que alguien está desaparecido, ya sea que fue hace cinco minutos”, dice.

Zino agrega la importancia de “difundir cuanto antes, contactar a todas las personas que piensen que puedan tener información, ya sea su círculo de amistades, ya sea si en las redes sociales quedó de verse con alguien y si hay conductas que son más o menos esperables o hábitos o no. Y sobre todo asegurarse de que esa información está siendo tomada por la Policía o Fiscalía y que hagan algo con eso”.

Desde el colectivo entienden que “faltan respuestas” desde el Estado, recursos, así como mejor acompañamiento a las familias y que se comprenda que son también víctimas.

MARIANA RIVERO

Uno de los casos más recientes visibilizados por “¿Dónde están nuestras gurisas?” es el de Mariana Rivero, que fue vista por última vez el 20 de octubre.

Ana Hernández es la madre de Mariana y vive en Paysandú, desde donde su hija se mudó a Montevideo a estudiar cuando cumplió los 18 años.

“Es una chica divina, tiene una familia atrás que la está buscando. Estaba haciendo la Escuela de Nutrición, el año pasado se recibió de Farmacia Hospitalaria, es voluntaria en un centro de rehabilitación. No puede desaparecer diez días alguien que no tiene costumbre de hacer esto por su propia voluntad. Yo conozco a mi hija, no lo hace”, afirma Hernández.

Para su madre, la joven está retenida. “Como mamá, te lo digo, no me cabe la menor duda. El panorama que veo es espantoso. La angustia, la incertidumbre”, dice.

“Yo sé que esto no está bien, que no va a aparecer sana. Que está rota por todos lados. Son diez días que no ha estado con su familia. Nadie que la tenga retenida la puede estar tratando como en su casa, eso es imposible. Tengo que estar fuerte porque sé lo que se viene. Y si me desarmo no la armo a ella. Necesito que alguien me diga algo”, pide