Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad motociclista | siniestro | Policía Caminera

Madrugada

Siniestro fatal en ruta 9: un motociclista de 37 años falleció tras choque frontal en Rocha

El motociclista fue embestido de frente por un vehículo que intentó adelantar a un automóvil en la ruta 9.

Siniestro con fallecido

Siniestro con fallecido
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El motociclista, un hombre de 37 años perdió la vida en las primeras horas de este martes tras un grave siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 277,500 de la Ruta 9, en las inmediaciones del balneario La Esmeralda.

Crónica del hecho

Según el reporte oficial de Policía Caminera, el incidente se registró aproximadamente a las 01:20 horas. El siniestro se desencadenó cuando un automóvil que circulaba en sentido este-oeste intentó realizar una maniobra de adelantamiento, impactando de forma frontal contra una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar de los hechos.

Otros vehículos involucrados

El choque inicial provocó una colisión secundaria cuando una camioneta, que circulaba en el mismo sentido que el automóvil (hacia el oeste), impactó a este último por la parte trasera.

Los detalles sobre los ocupantes de los vehículos restantes son los siguientes:

  • Automóvil: Conducido por una mujer de 31 años. Tanto ella como su acompañante resultaron con "politraumatismos leves". La prueba de espirometría arrojó un resultado de 0,0 g/l.

  • Camioneta: Conducida por una mujer de 31 años, quien resultó ilesa. Su examen de espirometría también dio resultado negativo (0,0 g/l).

Intervención de autoridades

En el lugar trabajó personal de Policía Caminera, efectivos de la Jefatura de Policía de Rocha y servicios de emergencia médica. La justicia competente ya se encuentra analizando las pericias técnicas para determinar las responsabilidades del caso.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar