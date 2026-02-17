Siniestro fatal en ruta 9: un motociclista de 37 años falleció tras choque frontal en Rocha

Otros vehículos involucrados

El choque inicial provocó una colisión secundaria cuando una camioneta, que circulaba en el mismo sentido que el automóvil (hacia el oeste), impactó a este último por la parte trasera.

Los detalles sobre los ocupantes de los vehículos restantes son los siguientes:

Automóvil: Conducido por una mujer de 31 años. Tanto ella como su acompañante resultaron con "politraumatismos leves". La prueba de espirometría arrojó un resultado de 0,0 g/l .

Camioneta: Conducida por una mujer de 31 años, quien resultó ilesa. Su examen de espirometría también dio resultado negativo (0,0 g/l).

Intervención de autoridades

En el lugar trabajó personal de Policía Caminera, efectivos de la Jefatura de Policía de Rocha y servicios de emergencia médica. La justicia competente ya se encuentra analizando las pericias técnicas para determinar las responsabilidades del caso.