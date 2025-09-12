Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad hombre | cadáver | muerte

Macabra historia en Juan Lacaze

Su esposa e hijo convivieron dos meses con el cadáver de un hombre para poder cobrar su jubilación

Investigan muerte de hombre de 74 años, hallado en avanzado estado de descomposición, escondido por familiares que pretendían seguir cobrando su jubilación.

Investigan muerte de un hombre de 74 años en Juan Lacaze.

Por Redacción Caras y Caretas

Policía y Fiscalía investigan la muerte de un hombre de 74 años que fue hallado en su casa de Juan Lacaze (Colonia). Medios locales indicaron que el hombre tendría ya cerca de dos meses de fallecido y que su esposa y su hijo habrían estado conviviendo con el cuerpo con el objetivo de seguir cobrando la jubilación que recibía.

El macabro hallazgo en una casa de Juan Lacaze

El hombre fue encontrado en su vivienda en la mañana del jueves 9 tras un llamado al 911 -de su esposa- que alertaba de la situación.

El hombre “se encontraba sin vida en su domicilio (del barrio Charrúa), en avanzado estado de descomposición”, constataron los efectivos de la seccional 8ª de Juan Lacaze y de Policía Científica.

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones y de la Fiscalía de Rosario, quienes trabajan para determinar las circunstancias de la muerte. La autopsia del cuerpo ya fue ordenada para determinar la causa de la muerte.

El hombre llevaba dos meses muerto y su esposa de 76 años y su hijo de 48 estuvieron conviviendo con el cuerpo del hombre por ese tiempo.

A solicitud de la Justicia, ambos fueron internados para su valoración médica, evaluación y compensación.

La principal hipótesis que se maneja es que lo hicieron con el objetivo de seguir cobrando la jubilación que recibía el hombre de 74 años.

