Su esposa e hijo convivieron dos meses con el cadáver de un hombre para poder cobrar su jubilación

F45c-vIXUAEOIKF

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones y de la Fiscalía de Rosario, quienes trabajan para determinar las circunstancias de la muerte. La autopsia del cuerpo ya fue ordenada para determinar la causa de la muerte.

El hombre llevaba dos meses muerto y su esposa de 76 años y su hijo de 48 estuvieron conviviendo con el cuerpo del hombre por ese tiempo.

A solicitud de la Justicia, ambos fueron internados para su valoración médica, evaluación y compensación.

La principal hipótesis que se maneja es que lo hicieron con el objetivo de seguir cobrando la jubilación que recibía el hombre de 74 años.