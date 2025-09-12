Su esposa e hijo convivieron dos meses con el cadáver de un hombre para poder cobrar su jubilación

Policía y Fiscalía investigan la muerte de un hombre de 74 años que fue hallado en su casa de Juan Lacaze (Colonia). Medios locales indicaron que el hombre tendría ya cerca de dos meses de fallecido y que su esposa y su hijo habrían estado conviviendo con el cuerpo con el objetivo de seguir cobrando la jubilación que recibía.
Macabra historia en Juan Lacaze
