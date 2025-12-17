Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo coca | UNODC | narcotráfico

Informe de la Unodc

Los cultivos de hoja de coca en Bolivia aumentaron 10% en 2024

Más allá de las 22.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca permitidas por ley, en Bolivia hay 12.000 hectáreas más con presuntos vínculos con el narcotráfico.

El cultivo de hoja de coca sigue en aumento en Bolivia.

Por Redacción Caras y Caretas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) registró un incremento en los cultivos de hoja de coca en Bolivia en 2024. Según el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca la superficie de cultivos actual es de 34.000 hectáreas, un 10% más que en el año 2023.

Bolivia se mantiene como el tercer mayor productor de cocaína a nivel mundial, después de Perú y Colombia.

Aumentaron los cultivos en las zonas legales y también el excedente ilegal

El resultado del último reporte también refleja la existencia de un excedente de 54,5% de lo permitido legalmente, puesto que la Ley General de la Coca establece una superficie legal de 22.000 hectáreas en las dos zonas permitidas para el cultivo: 14.300 hectáreas en Los Yungas de La Paz y 7.700 en el Trópico de Cochabamba. Se estima que el excedente de 12.000 hectáreas, esté probablemente vinculado al narcotráfico.

“Del total reportado el 57% de cultivos de coca se hallan ubicados en la región de Los Yungas de La Paz, mientras que el 42% se encuentran en el Trópico de Cochabamba y el 1% en el norte de La Paz”, señala el informe. Según la Unodc, en Los Yungas hay 19.230 hectáreas de cultivos de coca en total (legal e ilegal), mientras que en el Trópico de Cochabamba se identificaron un total de 14.275 hectáreas.

El mayor aumento de superficies cultivadas en relación al año anterior se dio en la región del Trópico de Cochabamba, donde hubo un incremento del 18% frente al 4% que se registró en Los Yungas con respecto a la anterior medición.

Nuevo gobierno boliviano planea reducir cultivos y abrirle las puertas de nuevo a la DEA

El nuevo gobierno boliviano planea reducir los cultivos ilegales en este período. En ese sentido, el ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, criticó las políticas permisivas del pasado.

A su vez, el director nacional de control de drogas, Ernesto Justiniano, anunció el inminente regreso de la DEA, expulsada en 2008, para una nueva estrategia antinarcóticos para combatir el tráfico de cocaína.

