Los cultivos de hoja de coca en Bolivia aumentaron 10% en 2024

“Del total reportado el 57% de cultivos de coca se hallan ubicados en la región de Los Yungas de La Paz, mientras que el 42% se encuentran en el Trópico de Cochabamba y el 1% en el norte de La Paz”, señala el informe. Según la Unodc, en Los Yungas hay 19.230 hectáreas de cultivos de coca en total (legal e ilegal), mientras que en el Trópico de Cochabamba se identificaron un total de 14.275 hectáreas.

El mayor aumento de superficies cultivadas en relación al año anterior se dio en la región del Trópico de Cochabamba, donde hubo un incremento del 18% frente al 4% que se registró en Los Yungas con respecto a la anterior medición.

Nuevo gobierno boliviano planea reducir cultivos y abrirle las puertas de nuevo a la DEA

El nuevo gobierno boliviano planea reducir los cultivos ilegales en este período. En ese sentido, el ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, criticó las políticas permisivas del pasado.

A su vez, el director nacional de control de drogas, Ernesto Justiniano, anunció el inminente regreso de la DEA, expulsada en 2008, para una nueva estrategia antinarcóticos para combatir el tráfico de cocaína.