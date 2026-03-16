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Sociedad

Luto

Tragedia: falleció una niña por meningitis; pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas

Como medida inmediata y a pedido de la comunidad educativa, la institución permanecerá cerrada durante la jornada de este lunes.

Una niña de la Escuela Egipto falleció por meningitis.

Una niña de la Escuela Egipto falleció por meningitis.
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Una niña de cinco años, estudiante de primer año de la escuela N° 182 "Egipto", falleció en las últimas horas tras ser internada por un cuadro de meningitis meningocócica. La noticia fue confirmada por fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y la dirección de Primaria manifestó encontrarse de luto ante la trágica situación.

Luto y protocolos sanitarios

Como medida inmediata y a pedido de la comunidad educativa, la institución permanecerá cerrada durante la jornada de este lunes. No obstante, el centro contará con la presencia de docentes y autoridades para brindar apoyo a los niños y padres que lo requieran, contando además con el acompañamiento del programa "Escuelas Disfrutables" para asistir en el proceso de duelo.

En el ámbito de la salud pública, este domingo se activó el protocolo correspondiente mediante el suministro de medicación preventiva a los compañeros de clase y a la maestra de la menor, quienes compartían diariamente más de cuatro horas con ella. Las autoridades solicitaron a las familias mantenerse atentas ante posibles síntomas, aunque recalcaron la importancia de mantener la calma.

Finalmente, los expertos transmitieron tranquilidad a la comunidad respecto a eventuales contagios, explicando que para que estos se produzcan debe existir un contacto muy estrecho y prolongado durante muchas horas. Por tal motivo, las acciones preventivas se han centrado específicamente en el entorno directo de la niña dentro del establecimiento escolar.

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