Tragedia: falleció una niña por meningitis; pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas

Luto y protocolos sanitarios

Como medida inmediata y a pedido de la comunidad educativa, la institución permanecerá cerrada durante la jornada de este lunes. No obstante, el centro contará con la presencia de docentes y autoridades para brindar apoyo a los niños y padres que lo requieran, contando además con el acompañamiento del programa "Escuelas Disfrutables" para asistir en el proceso de duelo.