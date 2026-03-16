Una niña de cinco años, estudiante de primer año de la escuela N° 182 "Egipto", falleció en las últimas horas tras ser internada por un cuadro de meningitis meningocócica. La noticia fue confirmada por fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y la dirección de Primaria manifestó encontrarse de luto ante la trágica situación.
Luto
Tragedia: falleció una niña por meningitis; pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
Como medida inmediata y a pedido de la comunidad educativa, la institución permanecerá cerrada durante la jornada de este lunes.