Turismo en Canelones: parques con actividades gratuitas al aire libre

Otra alternativa es el Parque Artigas de Pando. Si bien este espacio se encuentra en proceso de renovación, es posible realizar actividades como senderismo y cuenta con parrilleros y pista de skate. En ese lugar también se realizaron nuevas plantaciones y mejoras en la infraestructura sanitaria, disponible durante toda la semana.

Criolla en el Parque Roosevelt

Uno de los eventos principales será la tradicional Criolla en el Parque Roosevelt - Parque de los Derechos, que se desarrollará del 1 al 5 de abril desde las 10:00 horas. La propuesta tiene más de cuatro décadas de historia y contará con entrada gratuita para menores de nueve años y beneficios para jubilados. Además, el patio criollo impulsado por la Intendencia ofrecerá feria de emprendimientos, actividades recreativas y espectáculos culturales como títeres, payadores y danzas folclóricas. También participarán productores rurales, bodegas, cocinas comunitarias y artesanos del departamento.

En la zona de Pelouse Racine, con acceso por Avenida de las Américas, el público podrá recorrer el lago, senderos de flora nativa, el mariposario y espacios de memoria. Entre jueves y domingo se prestarán parrilleros y juegos desde la ludoteca Perico Pérez Aguirre. Allí también habrá actividades con costo como el trencito de la Costa, tirolesa, circuitos aéreos y paintball, además de propuestas gastronómicas. En el acceso por la rambla del parque se encuentra la mayor pista de patinaje del país, que recientemente incorporó iluminación para extender su uso en la noche.

A estas propuestas se suma un nuevo parque inaugurado recientemente en San Jacinto, que amplía la red de espacios públicos disponibles durante la Semana de Turismo en el departamento.