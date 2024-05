Una persona se desmayó por hambre en una olla popular

Según lo manifestado por personas vinculadas a la olla popular, en la tarde del viernes, el hombre llegó diciendo que se sentía mal por no haber comido desde hacía días. El usuario, que concurre habitualmente a la olla, no pudo asistir el 1º de mayo porque la olla no abrió, motivo por el cual no pudo alimentarse ese día ni llevarse viandas para los siguientes, reportó el citado medio.