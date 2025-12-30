Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Exportaciones |

Mayor consumo

Uruguay superará el récord de consumo de carne por persona

Uruguay cerrará 2025 con un récord histórico de consumo de carne. El aumento se explica por un mayor consumo de carne bovina, aviar y porcina.

Consumo de carne en Uruguay.

 Comunicación Sur
Por Redacción Caras y Caretas

Uruguay cerrará 2025 con un récord histórico en el consumo de carne, al superar por primera vez en la última década los 100 kilos por habitante. Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), el consumo per cápita alcanzará los 100,5 kilos, impulsado principalmente por un mayor consumo de carne bovina, aviar y porcina, en un contexto de cambios relevantes en la dinámica del mercado interno y externo.

La cifra representa un incremento de 1,2 kilos por persona respecto a 2024. En la composición del consumo, la carne bovina se mantiene como la principal proteína animal, con 49,4 kilos por habitante, seguida por la carne aviar con 25,7 kilos, la porcina con 23,1 kilos y la ovina con apenas 2,3 kilos, que continúa mostrando una tendencia descendente.

Abastecimiento del mercado

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (Adicu), Jorge López, el aumento del consumo está acompañado por un cambio en la estructura de abastecimiento del mercado. Entre enero y octubre de 2025, el volumen total de carne comercializada creció 1,5%, con una mayor participación de carne importada, lo que redujo la cuota de la producción nacional del 69,2% al 67,4%.

La carne bovina lideró el crecimiento del consumo, con un aumento del 2,6%, explicado en gran medida por un salto del 16% en las importaciones, mientras que la oferta de origen nacional cayó 2,1%. Este fenómeno responde a la fuerte valorización de la carne uruguaya en los mercados internacionales, que volvió más atractiva la exportación frente al abastecimiento del mercado interno.

Exportaciones

En 2025, las exportaciones de carne bovina serían 11% superiores a las de 2024, con el precio promedio más alto de los últimos diez años, cercano a los 5.000 dólares por tonelada. En ese escenario, INAC estima que las exportaciones cárnicas generarán ingresos próximos a los 3.328 millones de dólares, sostenidos por una faena bovina proyectada en 2.415.000 cabezas, un 7% más que el año anterior y el tercer mayor registro de los últimos 25 años.

La carne aviar se consolidó como la segunda proteína más consumida, respaldada por una faena histórica que alcanzaría las 35 millones de aves, el mayor volumen desde que existen registros. Por su parte, el consumo de carne porcina también mostró un avance, con un crecimiento del 1,1% en los volúmenes comercializados, impulsado tanto por la producción local como por las importaciones. En contraste, la carne ovina profundizó su retroceso, con una caída del 36,6% en el consumo y una faena que volvería a descender en 2025 hasta unas 875 mil cabezas.

