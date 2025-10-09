Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Cambio

UTE y Antel permiten elegir la fecha de vencimiento de las facturas

Los usuarios de UTE y Antel pueden adaptar el vencimiento de sus facturas de electricidad, telefonía y datos a su conveniencia.

UTE y Antel permiten cambiar la fecha de vencimiento de las facturas.

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
La fecha de vencimiento de los servicios tanto de UTE como de Antel han sido un problema para los usuarios, sin embargo ahora aparece una solución bastante más razonable.

Por ejemplo, los clientes de UTE pueden seleccionar la fecha de vencimiento de su factura mensual de electricidad que les resulte más conveniente para la economía doméstica.

Cuando se solicita este servicio, el usuario es automáticamente adherido a la factura digital si no lo estabas previamente.

Pueden elegir el vencimiento aquellos clientes particulares con tarifas residenciales y que no estén adheridos al débito automático ni a la modalidad de envío de inmobiliarias.

Al solicitar un cambio en el vencimiento de la factura, se debe tomar en cuenta que podría afectar el período de consumo. La primera factura bajo el nuevo vencimiento podría abarcar un período de consumo más largo o más corto de lo habitual.

La solicitud de vencimiento elegido puede realizarse en la web de UTE con el número de cuenta y el documento de identidad. También en sus oficinas comerciales o a través de Telegestiones.

Factura de Antel

Antel se suma a este cambio y ofrece la posibilidad de cambiar el vencimiento de la factura de telefonía o datos. En este caso el trámite se realiza a través de internet.

Existen tres períodos disponibles para la nueva fecha de vencimiento, de los que se puede optar por el de su preferencia:

  • Del 1 al 10 de cada mes.
  • Del 11 al 20.
  • Del 21 al fin de mes.

De acuerdo al período elegido, podrá recibir una factura más con el vencimiento sin modificar.

Asimismo, el período de facturación de la primera factura con el nuevo vencimiento podrá ser mayor o menor a 30 días.

El servicio no está disponible para clientes que paguen sus facturas a través del sistema de débito automático con tarjetas de crédito o clientes oficiales.

