Topolansky: Gobierno tuvo una “postura completamente racional” en el caso de Venezuela

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, expresó su conformidad con el gobierno nacional en cuanto a la prudencia que adopto junto a México respecto a la posición adoptada respecto a Venezuela. La jerarca manifestó que existe una presión externa para que renuncie el presidente del gobierno caribeño, Nicolás Maduro.

“En Honduras la propia OEA (Organización de los Estados Americanos) había dicho que no fueron transparentes las elecciones y suma y sigue, pero no tiene petróleo”, declaró este viernes en radio Sarandí. Topolansky comparó el caso venezolano con la gestión en Libia de Muamar Gadafi, asesinado en 2011, como un episodio de “injerencia extranjera atraída por el petróleo que dejó a la economía de ese país “por el suelo”. Añadió que los ciudadanos de ese país tenían “el mejor Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de Medio Oriente”.

La dirigente del MPP manifestó su apoyo a la “postura completamente racional” de la Cancillería uruguaya sobre el comunicado emitido el pasado miércoles en el que se otorgaba su “completo apoyo, compromiso y disposición para trabajar conjuntamente en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano”. Maduro respondió este jueves que aceptaba “esa propuesta, una comisión internacional para buscar un tratado de paz” y que “estaba listo para el diálogo”.