Peñarol y Montevideo City Torque empatan 1 a 1 en el partido atrasado por la primera fecha del Torneo Clausura, y que fuera suspendido por falta de luz. Ahora, en el Estadio Centenario se hizo la luz y ambos disputan un encuentro en los que están en juego tres puntos clave para cualquiera de los dos.
en el centenario
Torque y Peñarol empatan 1 a 1 en partido clave por el primer lugar
El partido, que fue suspendido al comenzar el torneo por un corte de luz en el Estadio Charrúa, se juega en el Centenario.