Varios países árabes e islámicos saludan el plan de Trump para finalizar la guerra en Gaza

Asimismo, se destaca que dichos países están dispuestos a cooperar con Estados Unidos y las partes interesadas para alcanzar un acuerdo sobre un alto al fuego en Gaza.

Plan de Trump

El lunes, el servicio de prensa de la Casa Blanca publicó el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, que consta de 20 puntos e incluye una retirada en tres fases de las Fuerzas de Defensa de Israel del territorio palestino.

La ofensiva israelí en el enclave estalló después de que Hamás atacara el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel respondió atacando por tierra, mar y aire, e impidiendo la entrada de suministros vitales al enclave.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de muertos en ese territorio supera las 67.000 personas y el número de heridos llega casi a 170.000.

(Sputnik)