Donald Trump |

están de acuerdo

Varios países árabes e islámicos saludan el plan de Trump para finalizar la guerra en Gaza

El plan de Trump para Gaza consta de 20 puntos e incluye una retirada en tres fases de las Fuerzas de Defensa de Israel del territorio palestino.

Combatientes de Hamás en Gaza.

 FotoUy
Arabia Saudí, Catar, EAU, Egipto, Pakistán, Turquía, Indonesia y Jordania saludan la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, según una declaración conjunta difundida por el Ministerio de Exteriores de Catar.

"Los ministros de Exteriores de Catar, el Reino de Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, la República de Indonesia, la República Islámica de Pakistán, la República de Turquía, el Reino de Arabia Saudí, la República Árabe de Egipto saludan el liderazgo del presidente Donald Trump y sus sinceros esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza", señala la declaración.

En concreto, los firmantes del comunicado respaldaron la iniciativa de Trump orientada a la reconstrucción de la Franja de Gaza y prevención del desplazamiento de la población palestina.

Asimismo, se destaca que dichos países están dispuestos a cooperar con Estados Unidos y las partes interesadas para alcanzar un acuerdo sobre un alto al fuego en Gaza.

Plan de Trump

El lunes, el servicio de prensa de la Casa Blanca publicó el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza, que consta de 20 puntos e incluye una retirada en tres fases de las Fuerzas de Defensa de Israel del territorio palestino.

La ofensiva israelí en el enclave estalló después de que Hamás atacara el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel respondió atacando por tierra, mar y aire, e impidiendo la entrada de suministros vitales al enclave.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, la cifra de muertos en ese territorio supera las 67.000 personas y el número de heridos llega casi a 170.000.

(Sputnik)

