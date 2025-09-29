Arabia Saudí, Catar, EAU, Egipto, Pakistán, Turquía, Indonesia y Jordania saludan la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, según una declaración conjunta difundida por el Ministerio de Exteriores de Catar.
están de acuerdo
Varios países árabes e islámicos saludan el plan de Trump para finalizar la guerra en Gaza
El plan de Trump para Gaza consta de 20 puntos e incluye una retirada en tres fases de las Fuerzas de Defensa de Israel del territorio palestino.