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Peñarol | Tabla |

apertura

Wanderers y Peñarol están empatando sin goles en el Centenario

Mirasoles y bohemios juegan por puntos que importan en la penúltima fecha del Torneo Apertura, que se disputa en el Estadio Centenario.

Peñarol busca un triunfo ante Wanderers.

Peñarol busca un triunfo ante Wanderers.

 Felipe Mereola / FocoUy
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Con la necesidad de sumar para mejorar en la tabla de posiciones, Montevideo Wanderers recibe a Peñarol. Juegan en el Estadio Centenario ya que los bohemios están reacondicionando su cancha, el Parque Viera.

WANDERERS:

Agustín Buffa; Fabricio Formiliano, Santiago Benítez y Nicolás Olivera; Nahuel Furtado, Gonzalo Freitas, Nicolás Queiroz y Lisandro Bajú; Jonathan Urretaviscaya; Mateo Levato y Facundo Labandeira.

DT: Mathías Corujo

PEÑAROL:

Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Escobar, Mauricio Lemos y Laxalt; Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Togni; Arezo y Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre

Jueces: Leodán González, Pablo Llarena, Federico Piccardo y Federico Modernell en cancha, y Daniel Rodríguez junto a Santiago Fernández en el VAR.

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