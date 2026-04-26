Wanderers y Peñarol están empatando sin goles en el Centenario

Con la necesidad de sumar para mejorar en la tabla de posiciones, Montevideo Wanderers recibe a Peñarol. Juegan en el Estadio Centenario ya que los bohemios están reacondicionando su cancha, el Parque Viera.
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WANDERERS:
Agustín Buffa; Fabricio Formiliano, Santiago Benítez y Nicolás Olivera; Nahuel Furtado, Gonzalo Freitas, Nicolás Queiroz y Lisandro Bajú; Jonathan Urretaviscaya; Mateo Levato y Facundo Labandeira.
DT: Mathías Corujo
PEÑAROL:
Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Escobar, Mauricio Lemos y Laxalt; Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Nicolás Fernández y Togni; Arezo y Abel Hernández.
DT: Diego Aguirre
Jueces: Leodán González, Pablo Llarena, Federico Piccardo y Federico Modernell en cancha, y Daniel Rodríguez junto a Santiago Fernández en el VAR.