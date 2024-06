Amelia Sanjurjo, la memoria y los ojos que te miran

Hoy, hace apenas unos días, ha aparecido una desaparecida. Amelia Sanjurjo regresó a nosotros. No se irguió de su lecho de muerte porque no se puede llamar así a un enterramiento de cal y de tierra revuelta, cruel y clandestino, cobarde e impune, que no se daría siquiera a un animal. Amelia se levantó de entre una impúdica maraña de mentiras, de saña y de ocultamiento. Algunos han expresado que la identificación de sus restos traerá paz a una familia. Pero la paz es un vocablo extraño e incluso desconcertante en estos momentos. Es evidente que la identificación de Amelia es de algún modo un reencuentro, una luz, un desenlace. Pero el modo en que fue identificada ha sido trabajoso, casi laberíntico, traspasado por una penuria de casi medio siglo, pautada no solamente por todas las barreras y todos los obstáculos imaginables a la hora de indagar la verdad, sino por la amenaza permanente: “Si siguen preguntando marchan ustedes también”. Y por eso el hallazgo, aunque represente un triunfo en la azarosa y empinada cuesta que conduce a encontrarlos, aunque refuerce la convicción de proseguir la lucha, produce angustia, impotencia, rabia y dolor renovados. Por eso, en el fondo, me parece impertinente, por no decir patético, mencionar a la paz, ese estado interior exento de disonancias, desequilibrios y sufrimiento. La paz es un estado de bienestar, de tranquilidad, de estabilidad y de seguridad, completamente opuesto a conductas como el crimen, la alevosía, la maldad, el secuestro, el ocultamiento y la cobardía. Paz nos daría la justicia. Paz nos daría la valentía de reconocer el delito y confesar qué hicieron con ellos. Paz nos daría, en suma, a todas y a todos los uruguayos, el enaltecimiento de la dignidad, de la memoria, de la verdad, de la justicia. Sólo así podría generarse una relación armoniosa entre los componentes de la sociedad uruguaya, provengan de donde provengan y piensen como piensen, y esa armonía sólo se consigue cuando dos o más entidades en conflicto logran elaborar resultados con beneficios y cargas parejas para todos: que los desaparecidos aparezcan, que los culpables paguen, como mandan la conciencia moral y el más elemental derecho internacional. Que esos beneficios y esas cargas sean repartidos equitativamente; de eso se trata. Que no existan desigualdades flagrantes entre las partes, como lo son la mentira, el crimen y la impunidad.

Celebramos, obviamente, el hallazgo de Amelia Sanjurjo y sumamos esa nueva llama a la multitud de fuegos que pretenden iluminar nuestro camino, hacia atrás y hacia delante. Hacia atrás, porque es preciso continuar encontrando a nuestros desaparecidos. Hacia delante, porque debemos reafirmar el Nunca Más y eso sólo es posible (y si mil veces no nos oyen, mil veces lo habremos de repetir) a través de la verdad, la justicia, la memoria. Porque, como dice Martín, uno de los protagonistas del cuento Tremendo Pozo: “Hay alguna otra cosa en la memoria, algo hecho de tempestad y piedra, de eternidad creciente, de silencio menguante, algo que crece brote a brote como un árbol de tiempo, las hojas son espejos, en cada espejo hay ojos que te miran”.