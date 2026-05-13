Convocatoria al ministro de Economía: ruido político en ausencia de agenda

A esto se suma otro componente clave: la defensa implícita del sistema de AFAP en un momento en que el país atraviesa un proceso de diálogo social sobre la seguridad social. En lugar de contribuir a ese ámbito que busca precisamente generar acuerdos amplios y sostenibles, la estrategia opositora parece orientarse a tensionar el debate y posicionarse en defensa de intereses ya establecidos, sin proponer alternativas superadoras. Esta actitud no solo debilita el proceso de discusión, sino que limita la posibilidad de construir consensos en un tema estructural para el país.

Más preocupante aún es el impacto que este tipo de señales puede tener sobre la economía. En contextos donde la estabilidad y la previsibilidad son activos clave, la generación de incertidumbre política innecesaria puede afectar expectativas, decisiones de inversión y la percepción internacional sobre la conducción económica. La política económica no se construye únicamente desde las decisiones del gobierno, sino también desde el comportamiento del sistema político en su conjunto.

La convocatoria al ministro Oddone parece reflejar más una falta de agenda sustantiva por parte de la oposición que una preocupación genuina por los temas planteados. En lugar de fortalecer el debate democrático, este tipo de iniciativas corre el riesgo de degradarlo, desplazando la discusión de fondo hacia el terreno de la confrontación. En un contexto donde el país necesita estabilidad, diálogo y propuestas, la política debería estar a la altura de esos desafíos.