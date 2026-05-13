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economía | Gabriel Oddone |

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Convocatoria al ministro de Economía: ruido político en ausencia de agenda

Bajo diversos argumento la iniciativa parece responder más a la necesidad de instalar un foco de conflicto que a un genuino interés por contribuir al debate.

Senado convocó a Oddone.

Senado convocó a Oddone.

 Dante Fernandez / FocoUy
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La reciente decisión de la oposición en el Senado integrada por el Partido Nacional y el Partido Colorado de convocar al ministro de Economía, Gabriel Oddone, a una Comisión General vuelve a poner en evidencia una dinámica política que prioriza la generación de clima antes que la construcción de propuestas. Bajo el argumento de analizar la situación económica, la reforma previsional y el funcionamiento del Consejo Fiscal Autónomo, la iniciativa parece responder más a la necesidad de instalar un foco de conflicto que a un genuino interés por contribuir al debate de fondo.

El mecanismo elegido una comisión general no es menor. A diferencia de una interpelación, que implica un acto político de alto impacto con eventuales consecuencias institucionales, este tipo de convocatoria tiene un carácter informativo y técnico. Sin embargo, el tono y el contexto en que se promueve la citación desdibujan ese espíritu, transformándolo en una herramienta de exposición mediática. La advertencia de avanzar hacia una interpelación en caso de no contar con los votos necesarios refuerza la idea de que lo central no es el contenido del intercambio, sino la construcción de una narrativa de confrontación.

En este marco, uno de los ejes del cuestionamiento el nombramiento de Silvia Rodríguez Collazo en el Consejo Fiscal Autónomo resulta particularmente ilustrativo. Se trata de una economista con sólida trayectoria académica y reconocimiento técnico, cuya idoneidad no ha sido objetada con argumentos sustantivos. La insistencia en cuestionar su designación, sin antecedentes similares en nombramientos anteriores, sugiere un uso instrumental del tema con fines políticos más que una preocupación real por la calidad institucional.

A esto se suma otro componente clave: la defensa implícita del sistema de AFAP en un momento en que el país atraviesa un proceso de diálogo social sobre la seguridad social. En lugar de contribuir a ese ámbito que busca precisamente generar acuerdos amplios y sostenibles, la estrategia opositora parece orientarse a tensionar el debate y posicionarse en defensa de intereses ya establecidos, sin proponer alternativas superadoras. Esta actitud no solo debilita el proceso de discusión, sino que limita la posibilidad de construir consensos en un tema estructural para el país.

Más preocupante aún es el impacto que este tipo de señales puede tener sobre la economía. En contextos donde la estabilidad y la previsibilidad son activos clave, la generación de incertidumbre política innecesaria puede afectar expectativas, decisiones de inversión y la percepción internacional sobre la conducción económica. La política económica no se construye únicamente desde las decisiones del gobierno, sino también desde el comportamiento del sistema político en su conjunto.

La convocatoria al ministro Oddone parece reflejar más una falta de agenda sustantiva por parte de la oposición que una preocupación genuina por los temas planteados. En lugar de fortalecer el debate democrático, este tipo de iniciativas corre el riesgo de degradarlo, desplazando la discusión de fondo hacia el terreno de la confrontación. En un contexto donde el país necesita estabilidad, diálogo y propuestas, la política debería estar a la altura de esos desafíos.

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