La reciente decisión de la oposición en el Senado integrada por el Partido Nacional y el Partido Colorado de convocar al ministro de Economía, Gabriel Oddone, a una Comisión General vuelve a poner en evidencia una dinámica política que prioriza la generación de clima antes que la construcción de propuestas. Bajo el argumento de analizar la situación económica, la reforma previsional y el funcionamiento del Consejo Fiscal Autónomo, la iniciativa parece responder más a la necesidad de instalar un foco de conflicto que a un genuino interés por contribuir al debate de fondo.
oddone al parlamento
Convocatoria al ministro de Economía: ruido político en ausencia de agenda
Bajo diversos argumento la iniciativa parece responder más a la necesidad de instalar un foco de conflicto que a un genuino interés por contribuir al debate.