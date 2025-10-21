Nico Bereciartúa llega a Uruguay con su gira acústica 2025

Su disco NICO (2015) tuvo grandes críticas de la prensa local y le valió el Premio Gardel al Mejor Disco de Artista Nuevo de Rock. También fue nombrado uno de los mejores guitarristas argentinos por la revista Rolling Stone.

Casi al mismo tiempo lo convocó Rich Robinson (TBC) para que se sume a su banda.

Pasaron la mayor parte del 2016 girando por todo Estados Unidos y grabaron un disco en vivo en Applehead Records en Woodstock, NY con varios músicos invitados, como los ex “Crowes” Marc Ford y Eddie Harsch.

La grabación de ese disco derivó en la formación de The Magpie Salute con Bereciartúa como uno de sus guitarristas. En 2017 la banda debutó con cuatro shows en Nueva York y se embarcan en una gira de casi 80 presentaciones en Estados Unidos y Europa, tocando en míticos escenarios como el Fillmore West o el Red Rocks Amphitheatre, entre otros.

Nico Bereciartua - Foto otorgada por la producción 2

En 2018 y luego de haber grabado en Nashville lo que sería el primer disco de estudio de TMS, regresó a Argentina para enfocarse en lo que constituyó su segundo disco, VOLVIENDO, nominado a los Gardel como Mejor álbum de Rock.

A partir de allí, su trabajo artístico se orientó a consolidar su proyecto solista, NICO, paralelamente volvió a integrar VITICUS, y colaboró en distintos proyectos de otros artistas nacionales e internacionales.

Luego del parate de la pandemia, y mientras avanzaba en la producción de su nuevo disco, fue convocado por los hermanos Robinson para integrarse de manera estable a The Black Crowes, desarrollando presentaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Dichas giras y conciertos con los legendarios Cuervos Negros le permitió compartir escenario con artistas de la talla de Ronnie Wood, Jimmy Page, John Fogerty y Steven Tyler entre otros grandes de la música, como así también ser parte de presentaciones en los shows más importantes como el que conduce Jimmy Fallon.

NICO es músico endorsado por Gibson quien además lo eligió para componer e interpretar la música de la serie documental de la histórica marca de Nashville: The Process.

Se encuentra finalizando su nueva producción discográfica de la que ya aparecieron dos singles ‘Atuel’, en coautoría con Lisandro Aristimuño, y ‘Que Fácil’.

Entradas para la presentación en Montevideo en este link