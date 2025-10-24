Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos La Delio Valdez | SITIO |

un viaje nocturno

La Delio Valdez trae a Montevideo su nuevo desvelo musical

La orquesta argentina de cumbia La Delio Valdez presentará El Desvelo, su sexto disco de estudio, el 25 de octubre en SITIO. Conocé todos los detalles de una fiesta que no te dejará dormir.

La Delio Valdez trae a Montevideo su nuevo desvelo musical.

La Delio Valdez trae a Montevideo su nuevo desvelo musical.

 Foto: difusión SITIO
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Después de recorrer América Latina y Europa celebrando sus 15 años de historia, La Delio Valdez vuelve a Uruguay para compartir con el público local su más reciente trabajo: El Desvelo. El show será este viernes 25 de octubre en SITIO, y las entradas están a la venta a través de RedTickets.

El grupo argentino, que se ha convertido en una referencia regional de la cumbia orquestal, presentará en vivo las canciones de su sexto disco de estudio, lanzado el pasado 29 de abril bajo su propio sello cooperativo Delirio Valdez. El álbum reúne 12 composiciones originales que transitan entre la pasión y la introspección, explorando temas como el amor, el desamor, la lucha personal, la celebración y el deseo.

El desvelo es eso que no nos deja dormir, esa pasión que arde cuando el mundo calla”, explica la banda sobre el concepto del nuevo material, concebido como un viaje nocturno donde la música se vuelve refugio y revelación.

La producción artística estuvo a cargo de la orquesta junto a Popi Spatocco, con Alejandro Saro en la grabación y mezcla y Andrés Mayo en el mastering. Grabado en vivo en Fort Music, el disco busca capturar la energía colectiva que distingue al grupo. Entre los adelantos ya conocidos se destacan Pájaro y demonio, Nuestro lugar favorito y Dice que no le importa —este último con la participación de Los Palmeras—, con mezclas del colombiano Kiko Castro y masterización de Javier Fracchia.

Sobre La Delio Valdez

Formada en Buenos Aires en 2009, La Delio Valdez combina raíces latinoamericanas y espíritu contemporáneo. En su sonido conviven la tradición andina, la salsa, el rock, el jazz y el reggae, dando forma a un estilo que ellos mismos definen como “subtropical”. Con más de 16 músicos en escena, la orquesta retoma la tradición de las grandes agrupaciones populares, inspirada tanto en las orquestas nacionales de tango de los años cincuenta como en el magnetismo de las formaciones caribeñas.

El grupo mantiene una organización cooperativa y autogestiva, rasgo que atraviesa toda su identidad artística y política. Esa independencia le permitió sostener una producción constante, con discos como La Rueda del Cumbión, Sonido Subtropical y El tiempo y la serenata, además de colaboraciones junto a artistas como Ke Personajes, Abel Pintos, Karina, Nahuel Pennisi y Onda Sabanera.

Con El Desvelo, La Delio Valdez invita nuevamente a dejarse llevar por la intensidad de la cumbia como lenguaje común latinoamericano. Y, fiel a su estilo, promete transformar la noche montevideana en una fiesta colectiva, entre la nostalgia y la euforia de lo que no deja dormir.

LDV ELDESVELO 02 copia

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar