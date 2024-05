Histórico número de entradas vendidas para la despedida de Jaime Roos

A dos semanas de su primera actuación, la productora 3 Cuartos, informó que "en una situación sin precedentes, la demanda del público provocó no solamente que se superase la marca histórica de funciones vendidas en el Auditorio por un artista nacional (10 fechas), sino que además se agotaran las entradas dos semanas antes del estreno". Agregaron además, que "desafortunadamente no se agregarán más fechas ya que la actividad de la sala, marcada con meses de anticipación, no lo hace posible".