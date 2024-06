Bárbara Jorcin: "Me permití explorar y mostrar cosas que no me animaba antes"

Embed - BÁRBARA JORCIN — Corazón de Metal (Video Oficial) @barbarajorcin

Un antes y un después

Este nuevo disco, “Corazón de metal”, efectivamente expone un cambio muy claro en tu exploración compositiva y en el tratamiento de las letras, un ensamble de variables creativas que está notoriamente anclado en marcas estilísticas (e históricas) del rock. ¿Esta investigación creativa ha supuesto un trabajo diferente en el plano interpretativo, especialmente para las actuaciones en vivo?

Creo que en lo que más trabajé y lo que más me costó fue desestructurar mi manera de cantar. Yo estudio técnica vocal hace casi 20 años y siempre canté de forma muy prolija y correcta, pero es algo que ya no me identifica. Para este disco busqué una manera de cantar que me represente más, que me divierta pero que no me haga daño. No creo que para hacer rock haya que romperse la garganta gritando; hay formas de cantar no tan estructuradas, pero igual de sanas. En las actuaciones en vivo siempre fui y seré yo misma, es algo que sí entreno, pero no ha habido demasiados cambios, siempre hice lo que quise arriba del escenario, sin miedo ni vergüenza alguna.

¿Qué has encontrado a través de esta exploración roquera en el campo expresivo y en lo técnico (el tratamiento de lo armónico, el fraseo, el uso de recursos tímbricos)?

Encontré libertad. Hubo mucho trabajo de investigación de sonidos, de timbres, de ritmos y en toda la producción en general, pero rompí con varias estructuras que yo misma tenía. Me permití explorar y mostrar cosas que no me animaba antes, o no sentía con ganas de mostrar. Todo es nuevo: usamos samplers, modificamos la voz, canté con autotune, grité, hablé, insulté, incluí audios de conversaciones reales, modificamos el timbre de casi todo lo que grabamos… fue un trabajo extenso e inconmensurable de investigación, pero muy divertido.

¿Este proyecto implicó una deconstrucción de lo explorado en tus discos anteriores y en tu bagaje formativo?

Cien por ciento, aunque creo que para el próximo disco lo llevaría aún más al extremo. Este disco todavía tiene cosas de la canción pop en las melodías y la estructura de las canciones, porque así lo quise. La educación musical que recibí me sirvió muchísimo para ordenarme y así componer y entender qué recursos usar para generar un hilo conductor en mi carrera y un estilo propio. Siento que saber siempre suma y nunca resta. Me encantó ir a la facultad de música y me encanta seguir estudiando y aprendiendo todos los días.

Balance y proyección

¿Qué balance haces del proceso de producción del disco? ¿Tienes planes de seguir por este camino para un proyecto discográfico próximo?

El disco fue producido junto a Tato Cabrera y yo estuve presente en todos los procesos y así es la forma en la que me gusta trabajar, aunque delegué mucho más que en discos pasados. Lo que hago sola es la composición (melodía, armonía, letra) y le llevo esa materia prima a Tato (a veces con muchas ideas para producirla y otras no tanto) y ahí empezamos a laburar juntos. Él aportó muchísimo al disco. Me encantó laburar con él y lo seguiría haciendo, pero la verdad es que, aunque tengo mil ideas no estoy pensando en mi próximo disco todavía, me da ansiedad y prefiero vivir el presente.

Después de la presentación en La Trastienda, ¿cómo sigue tu agenda musical para la difusión de “Corazón de metal”?

El próximo destino es Colonia del Sacramento, pero mi idea es tocarlo en todo el país y en Buenos Aires. Quiero que lo escuche todo el mundo y estamos trabajando incansablemente para que así sea.