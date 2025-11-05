Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Tini | Estadio Centenario |

Por razones logísticas

Cambia la fecha: Tini reprograma su concierto en Montevideo

La cantante argentina Tini Stoessel reprogramó su presentación en Montevideo por motivos logísticos.

Tini

Tini
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El regreso de Tini Stoessel a Montevideo tendrá una pequeña modificación. La artista argentina, que se encuentra recorriendo el continente con su nueva gira Futttura, reprogramó su presentación en el Estadio Centenario y el show no será el viernes 21 de febrero, como se había anunciado inicialmente, sino el sábado 22 de febrero.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la producción, el cambio responde a “cuestiones logísticas de la gira”, sin mayores alteraciones en la organización general del evento. De esta forma, Montevideo será una de las paradas de la etapa regional de Futttura, que también incluirá presentaciones en Paraguay, Chile, Perú y en las ciudades argentinas de Córdoba y Tucumán.

La gira comenzó el pasado 25 de octubre en el parque Tecnópolis de Buenos Aires, donde Tini ofreció un espectáculo de tres horas que recorre las distintas etapas de su carrera, desde sus éxitos más recientes hasta un bloque dedicado a Violetta, la serie de Disney que la lanzó a la fama internacional. El espectáculo incluye 46 canciones, una potente puesta en escena y distintos momentos interactivos con el público.

Estadio Centenario

En Montevideo, el recital contará con el aforo completo del Estadio Centenario, según adelantaron los organizadores. La preventa de entradas comenzó este miércoles 5 de noviembre a las 10:00, exclusiva para tarjetas Personal Bank, Infinite, Black y canjes Volar de Itaú. A las 18:00 del mismo día, se habilitará la compra para todas las tarjetas y canjes Volar del mismo banco, mientras que la venta general se abrirá el viernes 7 a las 10:00 a través de Red UTS.

Futttura en su estreno en Tecnópolis incluyó stands temáticos y actividades relacionadas con la trayectoria de Tini, una propuesta que combinó música, experiencia inmersiva y conexión con los fans. Por ahora, no se confirmó si esa dinámica se replicará en el resto de las fechas internacionales, incluida la de Uruguay.

Con la nueva fecha fijada, Tini Stoessel prepara su regreso al país con una producción de gran escala, reafirmando su lugar entre las artistas más convocantes del pop latino actual.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar