Cambia la fecha: Tini reprograma su concierto en Montevideo

Estadio Centenario

En Montevideo, el recital contará con el aforo completo del Estadio Centenario, según adelantaron los organizadores. La preventa de entradas comenzó este miércoles 5 de noviembre a las 10:00, exclusiva para tarjetas Personal Bank, Infinite, Black y canjes Volar de Itaú. A las 18:00 del mismo día, se habilitará la compra para todas las tarjetas y canjes Volar del mismo banco, mientras que la venta general se abrirá el viernes 7 a las 10:00 a través de Red UTS.

Futttura en su estreno en Tecnópolis incluyó stands temáticos y actividades relacionadas con la trayectoria de Tini, una propuesta que combinó música, experiencia inmersiva y conexión con los fans. Por ahora, no se confirmó si esa dinámica se replicará en el resto de las fechas internacionales, incluida la de Uruguay.

Con la nueva fecha fijada, Tini Stoessel prepara su regreso al país con una producción de gran escala, reafirmando su lugar entre las artistas más convocantes del pop latino actual.