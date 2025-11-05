El regreso de Tini Stoessel a Montevideo tendrá una pequeña modificación. La artista argentina, que se encuentra recorriendo el continente con su nueva gira Futttura, reprogramó su presentación en el Estadio Centenario y el show no será el viernes 21 de febrero, como se había anunciado inicialmente, sino el sábado 22 de febrero.
Por razones logísticas
Cambia la fecha: Tini reprograma su concierto en Montevideo
La cantante argentina Tini Stoessel reprogramó su presentación en Montevideo por motivos logísticos.