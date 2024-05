Dejá que Los Espíritus te lleven a la montaña

En este mundo no hay lugar (para el que quiera jugar)

Una de las canciones que integra el repertorio de La montaña, “En este mundo no hay lugar”, una voz que imanta a la escucha, la voz de Maxi Prietto, canta: “En este mundo no hay lugar / Para el que quiera jugar (…) Parecen niños serios que lloran porque vieron / Que el mundo no es la masa con la que juegan en casa”.

Eso que llamamos mundo -o “realidad”- necesita que alguien, cada tanto, le baje los humos. Y la música de Los Espíritus conserva una potencia y rebeldía primigenia, ancestral, para hacerlo.

Una sutil costura entre la poética y ese blues corrido de lugar de Tom Waits, la psicodelia, las estructuras eléctricas repetitivas, ambientes cargados de espacio reverberante, referencias al folklore, atraviesan el personal estilo de esta banda, y en este último álbum, La montaña, conquistan una suerte de síntesis de este lenguaje.

Bien podría decirse, siguiendo a Maxi Prietto (cantante, compositor, guitarrista), que en este repertorio de diez canciones pulsan todos los discos anteriores. No es un resumen, no es un repaso. Es asumir que el viaje -en el tiempo, en el espacio- nada tiene de lineal: es un espiral donde una identidad -una identidad estilística, conceptual- se va construyendo a partir de revolver lo experimentado y el estado de lo presente; es esa búsqueda entre la innovación y las permanencias.

La montaña, las montañas

Lanzado el disco, la banda se dispuso a hacer las valijas y salir de gira por América Latina (México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, y ahora Uruguay).

“La montaña es una palabra que está dentro del imaginario de Los Espíritus. De hecho, en esta última gira tocamos en muchas ciudades que estaban circundadas por montañas. Entonces, es una palabra que cala perfecto, porque nosotros tratamos de fusionar siempre esos dos universos: uno más urbano y otro más onírico en el que hay elementos más naturales”, Maxi Prietto dixit.

El plantel que subió a la montaña

El disco fue grabado en los míticos estudios ION, en Buenos Aires, junto al técnico Mario Breuer, quien también ofició como coproductor. Con el material pronto, quien entró a jugar en la cancha fue el reconocido productor Joe Blaney, quien logró captar la identidad de la banda y potenciarla en la mezcla final.

Así, la psicodelia y espacialidad están muy presentes en este mix que hizo Joe” de las diez canciones de La montaña. “Le dio un sonido que remite inmediatamente a lo analógico, a la vez prístino, dando profundidad y haciendo que con las distintas escuchas puedas descubrir nuevos elementos”, ha dicho Maxi.

En esta producción, Los Espíritus no quisieron tener una extensa lista de invitados. Era suficiente con cuatro: Juanse, que se la juega en “Av Calchaquí”; Marc Ribot pone el tres cubano y guitarras eléctricas en “Directo al hueso”, “La fuerza”, “Hijo del hijo”; el gran Daniel Melingo trajo su clarinete y saxo para “Ramas”; y Dana Colley, saxofonista de la mítica banda Morphine, se sumó al proyecto tocando en “Directo al hueso” y “En este mundo no hay lugar”.

Simple, envolvente, sólido: así sonará La montaña cuando Los Espíritus armen su ritual este sábado en Sala del Museo.