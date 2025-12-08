El Indio Solari reapareció en un recital en La Plata

“Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo”, expresó el Indio, visiblemente emocionado.

La declaración, lejos de cualquier grandilocuencia, fue un mensaje directo al corazón de ese público que cada fecha agota entradas y hace de cada show un ritual.

“Toda esta cháchara era para decirles algo simple, que es que los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos, les agradezco mucho”, cerró Solari entre aplausos y cánticos.

Cánticos contra Milei

Durante uno de los momentos más altos del show, una parte del público comenzó a cantar “El que no salta, votó a Milei”, y rápidamente una parte del estadio acompañó la arenga. La escena se viralizó en redes sociales.