Carlos Indio Solari regresó a los escenarios en el primer recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de la ciudad de La Plata (Argentina). El pasado sábado 6 de diciembre, el exlíder de la banda Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota reapareció en escena por video.
Estadio cantó contra Milei
El Indio Solari reapareció en un recital en La Plata
