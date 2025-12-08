Hacete socio para acceder a este contenido

Estadio cantó contra Milei

El Indio Solari reapareció en un recital en La Plata

El exlíder Los Redonditos de Ricota, Carlos Indio Solari, reapareció en escena para cantar algunos hits junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Por Redacción Caras y Caretas

Carlos Indio Solari regresó a los escenarios en el primer recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de la ciudad de La Plata (Argentina). El pasado sábado 6 de diciembre, el exlíder de la banda Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota reapareció en escena por video.

El Indio cantó grandes hits de la banda como Nike es la cultura, Tarea Fina y Pool, Averna y Pausa. A su vez, el artista dejó un emotivo saludo para el público, que conmovió hasta la última fibra de los fanáticos.

Embed

El emotivo mensaje del Indio Solari a los seguidores

En plena lucha contra el Parkinson, enfermedad que lo alejó de los shows en vivo pero nunca de la música y el afecto popular, el Indio grabó un video especialmente dedicado a sus seguidores.

“Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo”, expresó el Indio, visiblemente emocionado.

La declaración, lejos de cualquier grandilocuencia, fue un mensaje directo al corazón de ese público que cada fecha agota entradas y hace de cada show un ritual.

“Toda esta cháchara era para decirles algo simple, que es que los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos, les agradezco mucho”, cerró Solari entre aplausos y cánticos.

Cánticos contra Milei

Durante uno de los momentos más altos del show, una parte del público comenzó a cantar “El que no salta, votó a Milei”, y rápidamente una parte del estadio acompañó la arenga. La escena se viralizó en redes sociales.

FUENTE: Página12

