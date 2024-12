Guerreros que cuentan historias de mar adentro

Sigamos por otro lugar quizás menos común: esa historia —la que no sanciona la academia— no solo se compone con los guerreros que tienen estatura de colosos. Los que navegan mar adentro sin “calificar” para lucirse en la codiciada “vidriera mediática” son los que, al principio y al final de los relatos, cuentan como poderosos laboratorios de creación, de experimentación. Y algunos de esos otros guerreros, como el quinteto uruguayo La Mufa, han abrazado esos desafíos —la creación, la experimentación— con una empecinada convicción que, en este caso particular, se ha sostenido por más de veinte años: que el tango está vivo —como han dicho sus integrantes de La Mufa— y que tan vivo está que sigue siendo esa poderosa materia significante con la que narramos nuestras formas de ser y estar en esta esquina del planeta.