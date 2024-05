"Luar", la virtuosa carta de presentación de Ihara Burgos

Este sábado, la apuesta será diferente: “Esta vez, la mayoría de las canciones del repertorio son mías, pero igual voy a integrar algunas versiones de canciones de artistas que me encantan, como la chilena Camila Gallardo, que me ayudan como a seguir comunicando la energía de este disco”.

Ihara estará apoyada en escena por Micaela Techeira en teclados y el guitarrista Damián Peraza, pieza clave en su trabajo compositivo y, al igual que el productor Sebastián Peralta, también de la edición de Luar.

_DSC9553 copia.jpg

Una carrera solista en pleno despegue

Formada desde muy joven en la Escuela de Acción Artística que dirigió Luis Trochón, Ihara potenció sus condiciones para el trabajo escénico conjugado con el canto.

“Fui la última generación que egresó de la Escuela con Luis Trochó. Y él fue el primero que me dio trabajo. Me acuerdo que entré en primero -tenía entonces 16 años-, empecé la carrera y ya a mitad de año él hizo unas audiciones para una obra. Audicioné y me llamó, y desde ese momento no paré de trabajar. Fue él quien me impulsó”. Este tiempo, contó, “me formó mucho vocalmente, fui descubriendo la disciplina, la técnica vocal, la técnica interpretativa”.

Después le llegó la oportunidad de viajar a Estados Unidos, gracias a clasificar para el certamen LivinBroadway, donde el premio que ganó fue grabar una canción. Esta experiencia “también fue fundamental, no solo en lo formativo, sino también en el desafío de componer: para esa grabación compuse mi primera canción”

Este desafío “me impulsó a dar los primeros pasos en mi carrera como solista”. La producción de este certamen “me propuso grabar un cover, pero, si hay algo que siempre hice fue aprovechar las oportunidades al máximo, entonces me propuse escribir y ahí nació ‘Ojos cristalinos’. Fue mi primera canción. Y así encontré como un nuevo canal de expresión”.

Embed - Ihara Burgos - Ojos Cristalinos

De Got Talent a Los Muchachos

El siguiente paso fue su exitoso pasaje por Got Talent Uruguay, en su edición de 2021, en el que ganó un Botón Dorado. La calidad de su performance llamó la atención de los responsables del sello Bizarro, quienes le propusieron dar el paso definitivo para despegar como solista. “Así llegó este proyecto de Luar, que se concretó con la producción de Seba Peralta, con quien trabajamos muy bien, nos entendimos desde el principio”.

Paralelamente a este proceso de composición y producción de "Luar", Ihara hizo su primera y muy elgogiada experiencia en carnaval en filas de parodistas Los Muchachos. Esa oportunidad, contó, “me gustó mucho, fue como lo que tenía que hacer; me ayudó mucho como a aflojarme, con toda la exigencia que tienen este tipo de espectáculos, que tenès que presentarlo un montón de veces. Es como que te curtís con la escena, tiene que salir o salir bien. Además esto es algo que está muy cerca del teatro musical, que es una disciplina que yo estudié mucho”.

_DSC9556 copia.jpg

Expresividad torrencial

Este primer trabajo discográfico, Luar, es la carta de presentación de una artista con una apuesta estética, expresiva, que se desmarca de los clisés tan caros a los concursos de talentos que pululan en los grandes medios.

La voz de Ihara destaca tanto por su caudal, la técnica para trabajar con su amplio registro, afinación, control dinámico, así como por sus búsquedas en la construcción de un personaje vocal para cada canción.

Sus canciones exploran una expresividad torrencial -magmática, quizás-. Las palabras bullen en ideas, emociones, y en la composición de escenas íntimas, personales, emotivas.

Una búsqueda en la que juegan en dosis intensas el pop, algunos aires de flamenco, incluso elementos del soul y del indie, aunque estas referencias no llegan a operar como una exposición de citas o sinécdoques directas. Su objetivo, ha dicho Ihara, es que la expresividad sea genuina.

Embed - IHARA BURGOS - Fiera (Video oficial)