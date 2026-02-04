Montevideo "te destruye la salud mental": murga criticó fuertemente a la gestión del FA en la IM

Acá muchos indignados
te votaron desconfiados
Pero igual ganarle
siempre a la coalición
No desborda de alegría
cómo desborda el contenedor
A su vez, advierte que el hecho de que el Frente Amplio siga ganando la intendencia “es un milagro”.
Hoy la coalición se quiere matar
La vereda tan rota, le ganamos igual
y la calle está toda rota, le ganamos igual
y está todo lleno de basura, le ganamos igual
y por la ciudad te destruye la salud mental
La realidad de la ciudad de Montevideo
Cayó la Cabra aprovecha el cuplé para dejar en manifiesto la realidad que se vive en la ciudad capitalina. Hablan de 18 de julio como una zona “para deprimirse” y que en las calles paralelas “caminar se vuelve tenebroso”.
Prometieron poner más el foco en la gente
con que pongan un foco ya es suficiente
tiene poca luce la city y repito,
menos luces que Pablito
Al mismo tiempo, relatan la realidad que viven las mujeres cuando salen a los bares del centro en la noche. Lo califican como “un videojuego de supervivencia pero en la vida real” en dónde van buscando lugares luminosos para poder llegar a sus casas con los recorridos “más seguros pero no más cortos”.
La murga finaliza el cuplé cantando
Si el centro de la ciudad
está así de descuidado
no te quiero ni decir
los barrios más olvidados