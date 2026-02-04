Montevideo "te destruye la salud mental": murga criticó fuertemente a la gestión del FA en la IM

Acá muchos indignados

te votaron desconfiados

Pero igual ganarle

siempre a la coalición

No desborda de alegría

cómo desborda el contenedor

A su vez, advierte que el hecho de que el Frente Amplio siga ganando la intendencia “es un milagro”.

Hoy la coalición se quiere matar

La vereda tan rota, le ganamos igual

y la calle está toda rota, le ganamos igual

y está todo lleno de basura, le ganamos igual

y por la ciudad te destruye la salud mental

La realidad de la ciudad de Montevideo

Cayó la Cabra aprovecha el cuplé para dejar en manifiesto la realidad que se vive en la ciudad capitalina. Hablan de 18 de julio como una zona “para deprimirse” y que en las calles paralelas “caminar se vuelve tenebroso”.

Prometieron poner más el foco en la gente

con que pongan un foco ya es suficiente

tiene poca luce la city y repito,

menos luces que Pablito

Al mismo tiempo, relatan la realidad que viven las mujeres cuando salen a los bares del centro en la noche. Lo califican como “un videojuego de supervivencia pero en la vida real” en dónde van buscando lugares luminosos para poder llegar a sus casas con los recorridos “más seguros pero no más cortos”.

La murga finaliza el cuplé cantando

Si el centro de la ciudad

está así de descuidado

no te quiero ni decir

los barrios más olvidados