Música y Arte. Alejandra Wolff: El viento de su propio barco

"Pez del cielo” habla de cruzar mundos, de dar un salto de fe, de un universo al otro, del agua al aire, del cielo al mar. Y expandirnos. En este viaje mi copiloto indiscutido es Pablo Sóñora, amigo y artista, sin él, éste disco no hubiera sido posible. Solo tengo gratitud hacia todas las personas que participaron en éste proyecto. Y una enorme alegría. Espero que esta quimera, que nada y vuela, encuentre el camino hacia los corazones de quienes la escuchen" Alejandra Wolff.

Integrante de proyectos icónicos como La Chancha, La Tabaré, Mojo y Proyecto Wolff, y con múltiples colaboraciones a lo largo de su carrera, presentará en vivo "Pez Del Cielo" el próximo Viernes 6 de Junio a las 21 horas en Sala Camacuá (entradas en el link).

Músicos: Gonzalo De Lizarza: guitarra / Rodolfo de Luca: batería / Gabriel Araújo: bajo / Teclados: Clarisa Prince / Coros: Adriana Álvarez

Artistas invitados: Ana Prada, Tabaré Rivero, Bruno Matonte, Tote Fernández, Cuarteto de cuerdas: Fabrizio Beschizza, Agustían Yao, Lucas Arin, Joaquín Meikle.

En Caras y Caretas tuvimos el placer de conversar un rato y que Alejandra nos contara más de este nuevo color a adicionar al caleidoscopio que ha formado (y seguirá formando) a través de su carrera.

Pregunta CYC:

El decir que es tu "primer disco" para una artista que siempre está tan presente para todos y que nunca ha dejado de crear, me resulta exótico pero sí, es tu primer disco solista. "Pez del cielo" es una gran imagen en si misma y además es interesante por diferentes factores. Primero, por tu trayectoria que ha sido amplia y súper exitosa y además interdisciplinaria, uniendo el mundo musical con el teatral. Son principalmente las dos áreas en las que te conocemos más. En las que ,de alguna manera, conviven y me da la sensación que las necesitas juntas a la hora de crear.

Alejandra Wolff:

La vida, la naturaleza, en el sentido de la experiencia, del plan, ha llegado por diferentes caminos. La felicidad de hacer teatro, estar en la comunidad, es muy determinante. Y la familia me ha dado gratitud, armónicamente, artísticamente.

En términos temporales, todo lo que yo le puedo dedicar al arte, el 80% o hasta el 90%, se lo lleva La Comedia Nacional a la que estoy muy agradecida. Llevo casi 29 años en el elenco, y me he terminado de formar como actriz allí. Me siento muy orgullosa de mi equipo, de mis personajes, de la experiencia , y sé que es un gran privilegio también trabajar dentro de este equipo que vive, que hace y respira conmigo todo lo que hacemos. En este momento, necesitaba abrir una puerta más. Es algo que siempre estuvo conviviendo conmigo, es algo que nunca dejé. Nunca dejé de escribir, lo he hecho toda mi vida.

El cantar y la música han estado ahí permanentemente, simplemente que la vida me llevó un poco más hacia el lado del teatro, incluso desde este nuevo lugar. Ahora creo, en este momento personal, que todavía tengo un montón de vitalidad, de ganas, de fuerza, de capacidad de asombro, emocional, como se puede tener en la juventud.

Aún me siento así. Quiero usar y desplegar esa energía, ese combustible para explorar esta otra parte de mi ser. El hacer canciones, que es algo nuevo para mí, lo hago más en soledad, es un estado mental que asociaba exclusivamente a los músicos pero lo fui como limpiando y volviendo a saltar esa barrera y me di cuenta que era el momento.

Es como una rebeldía de este tiempo de mi vida, en el que tengo muchos horizontes.

Me empecé a preguntar: "¿Cuánto tiempo útil , de lucidez, de fuerza y capacidad de hacer cosas tengo? , ¿Cuánto me queda de esto?, ¿Lo hago ahora o a los 60?"

CYC:

Hago un paréntesis porque mientras Alejandra habla , yo veo a una mujer en plenitud , nunca me cuestioné su vitalidad y capacidad de crear y me asombra que ella se auto perciba y se encuentre , tan prontamente, en un camino tan existencial y determinante.

Alejandra Wolff:

Quise retomar las riendas, la libertad de la creación. Y la tercera cosa es haber encontrado un taller de creación de canciones donde a través del trabajo de quienes me acompañan en este proyecto, descubrí con ellos que podía crear música, que podía crear mil letras, y a esas letras ponerle música, o que un compañero podía traer y que, a la vez, todos le pusiéramos algo. una música. Perdí el miedo, los docentes me estimularon, los científicos me estimularon. Es un proyecto nutrido por un montón de gente pero la realidad es que el "mascarón de proa", la que va a decir "si, se hace o no" en este barco, ahora soy yo pero no desde la soberbia sino de las ganas de transmitir lo que ahora siento.

Pregunta CYC:

Igualmente, según como lo veo, más allá de que anteriormente a nivel musical hayas colaborado con otros proyectos, siempre tuviste un rol muy protagónico pero entiendo que al ser un disco solista, de alguna manera estás cuestionándote otras cosas. Hasta pienso que al ser vos una mujer, es ver la música desde esa perspectiva también.

Alejandra Wolff:

Sí, está bueno, inconscientemente, si. Por venir del tiempo del que yo vengo, obviamente, también mi naturaleza, porque hay algo muy canceriano en mí. Soy muy de proteger y hacer para los demás, he sido parte del viento de muchos barcos de otras personas. He tenido proyectos como si fueran los míos propios y he dado muchísimo de mí, hasta más de lo que debería haber dado. No es que sea responsabilidad de nadie, han sido mis decisiones, ¿no? Es algo de lo que me hago cargo, fue mi foco. También fue algo que me ha dado un montón de energía.

Empecé a crear mis canciones, empecé a darme cuenta que podía, empecé a darme cuenta que era el momento vital, que era el momento social, que era el momento comunitario. Se sumaron un montón de conceptos, y también es un momento de transformación de energía sobre ¿Qué es lo que tengo yo?, ¿Dónde estoy en el equipo de la Comedia Nacional?, ¿en mi familia? y también culturalmente es algo muy de las mujeres, el ser polifacéticas, de cumplir todo tipo de roles, desde lo familiar, desde lo artístico, como ciudadana.

Pregunta CYC:

Esa costumbre que tenemos las mujeres de asumir casi el ser madres de nuestros compañeros, tanto laborales como artísticos (o de toda índole), y dejar para último lugar ,quizás, las expresiones propias. La historia está llena de esos casos, ¿no? De escritoras y de músicas que ni siquiera firmaban con su nombre y que después salió a la luz que eran creaciones de mujeres. Me parece muy importante que, a pesar de que nos consideramos una sociedad muy evolucionada y estamos en 2025, hay muchas cosas que todavía son una lucha y casi nos hacen sentir culpa de ser protagonistas y no dejar ese espacio a otras personas incluso en nuestros propios proyectos.

Alejandra Wolff:

Cuando empezás a darte cuenta sobre tu vida, todas las cosas que has sostenido, entrás en un proceso de deconstrucción personal, de estar sin culpa con esto aunque el miedo siempre está pero en otro sentido. El miedo de fracasar, de que no guste la exposición, de no ser amada. Todo miedo humano, ¿no? Miedo del artista que sale al escenario a cantar sus canciones y después tiene que haber gente que las escuche. Y después que además les pase algo con eso, que no sea nada.

Es un proceso que siento que es como muy orgánico, muy mío, muy de mis tiempos personales, mi recorrido, procesos buenos. Siento que es un momento de mucho crecimiento hasta filosófico. Irónicamente, me acompaña mucha gente en este camino y están por diferentes motivos pero por sobre todo, porque además de buenos artistas, son buenas personas y eso nunca es algo menor para decidir quién te acompañe en el camino. El arte no es la excepción.

"Pez del cielo" fue grabado, mezclado y masterizado por Pablo Sóñora en los estudios Montevideo Récords, entre abril del 2024 y marzo del 2025 en Montevideo, Uruguay.

Producción musical Pablo Sóñora

Producción ejecutiva Alejandra Wolff

Diseño Gráfico Zelmar Borrás

Fotos: Magnolia

Sello: Bizarro Records