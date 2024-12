Pamela Cattani: Las mujeres en el rock "todavía tenemos mucho por conquistar, la lucha sigue"

Estas canciones, sigue Pamela, descubren otras posibilidades interpretativas, y así van creciendo: “Una cosa fue trabajarlas para la grabación del disco, para el que se usaron otros recursos sonoros, se trabajó con otros tiempos. Y esto abre otro horizonte para trasladar los arreglos, el trabajo técnico con el canto y los instrumentos, a la puesta en un escenario”.

No obstante, la lista de canciones para esta presentación en Plaza Mateo incluirá material de discos anteriores: “Serán los ‘temas de siempre’ de esta banda que el año que viene cumple cuarenta años”.

“Al lado de Tabaré”

Si hay un concepto que ha marcado la diferencia en la larga historia de La Tabaré es el que sostiene a la voz femenina en un rol protagónico. Y con la historia todavía breve de Pamela en la banda no ha sido diferente.

No se integró como “nuquera”, diría Rada, sino que juega en escena, en los arreglos, en el trabajo en estudio, a la par de Tabaré Rivero.

Por eso, dice Pamela, “las canciones de este último disco las siento como mías… y de toda la banda, claro”.

“Siempre me sentí desde el lado de Tabaré, de la banda, siempre me sentí muy libre al momento de interpretar cualquier canción. Tengo menos años que la banda (fijate que cuando surgió La Tabaré yo ni había nacido) pero la escuché en la adolescencia, y al integrarme la dinámica de la banda me permitió sentirme parte de esa historia”, subraya Pamela.

“Pero creo que también, más allá de la diferencia generacional, es también la ideología que compartimos, los principios que se comparten, lo que facilita la integración. Yo creo que si no estamos en sintonía con eso, no se puede interpretar ninguna canción de la Tabaré o ninguna canción de cualquier proyecto con el que estés compartiendo. Y al estar en sintonía con eso, creo que la interpretación surge con naturalidad, por el hecho de estar compartiendo las mismas ideologías, los mismos sentires, no solamente los personales, porque claramente todos tenemos diferentes, pero en un cierto punto también compartimos la idea de luchar por las mismas cosas o de querer mostrar o de querer decir las mismas cosas, como lo que decimos con canciones que abordan el tema de la mujer en la sociedad actual”.

Esto es algo, remarca Pamela, que siempre destaca: “El rol de la mujer en la banda siempre ha sido la de una frontwoman. O sea, al lado de Tabaré. La gente siempre se imagina que en las bandas de rock el papel de la mujer es el de hacer los coros, estar atrás de la voz líder. Eso acá no pasa, pero igual esa idea es muy fuerte: todavía tenemos mucho por conquistar, la lucha sigue”.

Los 40 ahí nomás

Para el próximo año, contó Pamela, la banda tiene “unos toques previstos para el mes de enero y en cualquier momento se confirmarán y divulgarán las fechas y lugares”.

Lo siguiente será “terminar de armar una gira que se desarrollará en el primer semestre”. Y en la segunda parte del año, concluyó, “estaremos concentrados en la celebración de los 40 años del proyecto, que tendrá como punto culminante un concierto en el mes de noviembre”.