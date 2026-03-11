Río adentro: memoria, río y mirada — un documental sobre el origen del arte

Embed

El río como origen

El protagonista del film es Lucas Mariño Devotto, nacido en Villa Santo Domingo de Soriano, una pequeña localidad de poco más de mil habitantes a orillas del Río Negro. Allí, en una familia de pescadores artesanales, el oficio se hereda como un lenguaje natural: redes, campamentos, corrientes, estaciones.

Sin embargo, a los 19 años Lucas descubre la fotografía de forma autodidacta. Lo que comienza como curiosidad se convierte pronto en una forma de explorar su propio entorno. Con su cámara se interna en los montes ribereños, registra campamentos de pesca y retrata un mundo que rara vez aparece en el imaginario cultural urbano del país.

El proyecto crece hasta transformarse en un fotolibro documental, donde el paisaje humano del río se convierte en materia artística. A partir de esa experiencia, el cineasta Pablo Martínez Pessi decide seguir el proceso creativo del joven fotógrafo y convertirlo en película.

El documental termina así funcionando como un relato de formación: no solo asistimos al nacimiento de un artista, sino al modo en que una mirada se construye.

Un diario filmado

Más que narrar una historia tradicional, Río Adentro propone un gesto observacional. La cámara se instala en el tiempo lento del río: el trabajo artesanal, la luz sobre el agua, las conversaciones mínimas, los silencios del monte.

El propio director ha definido la película como una suerte de diario filmado sobre la experiencia de pertenecer a un territorio. La búsqueda artística de Lucas se convierte en una pregunta más amplia:

¿De dónde surge la necesidad de crear cuando todo parece indicar otro destino?

En esa pregunta hay también algo autobiográfico. Martínez Pessi, originario del oeste del Uruguay, reconoce en el protagonista una historia que podría haber sido la suya. El film se mueve entonces entre dos niveles: el retrato de un joven fotógrafo y la reflexión sobre el impulso que lleva a alguien a contar historias.

Pablo Martínez Pessi: una mirada del documental uruguayo

El director, Pablo Martínez Pessi (Montevideo, 1980), es uno de los nombres relevantes del documental uruguayo contemporáneo. Realizador, productor y editor, desarrolla su trabajo desde la productora Gabinete Films, fundada en 2006.

A lo largo de su trayectoria ha dirigido cortometrajes y largometrajes que combinan observación social y sensibilidad poética. Entre sus trabajos se destacan:

Desde las aguas (2009), su ópera prima documental.

Tus padres volverán (2015), premiado por la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay como mejor documental del año.

El viento nos dejará (2021), estrenado en el festival brasileño É Tudo Verdade.

La nieve entre los dos (2024), coproducción internacional premiada en Atlántidoc.

Con Río Adentro suma una nueva exploración sobre la identidad, el territorio y las historias mínimas que atraviesan la vida rural del país. El film obtuvo además el reconocimiento a Mejor Documental Uruguayo en Atlántidoc 2025.

Paralelamente, Martínez Pessi ha desarrollado una intensa actividad como docente, asesor de proyectos y promotor del cine nacional.

El fotolibro: otra forma de narrar

La película dialoga permanentemente con el fotolibro “Río Adentro”, obra de Lucas Mariño Devotto. En él se reúnen imágenes de los campamentos de pescadores, del paisaje fluvial y de la vida cotidiana de quienes viven del río.

Si el documental registra el proceso de búsqueda del fotógrafo, el libro condensa el resultado de esa mirada: un archivo visual de un mundo que existe al margen de los grandes centros urbanos.

En ese cruce entre cine y fotografía aparece una de las claves filosóficas del proyecto: el arte como herramienta para comprender el lugar del que venimos.

Una película sobre el impulso de crear

En tiempos donde la cultura audiovisual suele mirar hacia lo espectacular o lo urbano, Río Adentro apuesta por otra escala: la del gesto íntimo, la paciencia del paisaje y la pregunta por el origen de la vocación artística.

Quizá por eso el río funciona aquí como metáfora central.

El río avanza, arrastra memorias, mezcla aguas. Y en ese movimiento constante —como en el arte— cada mirada encuentra su propio cauce.

Podés adquirir las entradas en este link.