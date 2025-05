Roy Berocay, la lluvia, los paraguas, las canciones

Pero tales beneficios se diluyen cuando sus técnicas, sus razones operan como pretextos para domesticar otras complejidades. Y entre ellas, las artes son las que corren con los mayores perjuicios. Fulana pertenece al compartimento etiquetado como tango, por tanto, Fulana no "tendría permiso" para pasar y quedarse un buen rato en el compartimento vecino en el que se apilan, por ejemplo, los arte-factos del rock. Si Mengano se dedica a la escritura, y especialmente a la narrativa para las infancias, ¿qué tiene que hacer en el periodismo o para qué canta canciones que encienden las sensibilidades adultas, narran historias que corren por debajo de la visibilidad "masiva" o ponen en palabras y sonidos el dolor de las pérdidas?

Esta (casi) caricatura "se complica" cuando, efectivamente, en el mundo de lo real alguien va de un compartimento a otro y hace que las voces y las técnicas de cada uno de sus lugares de pertenencia se contaminen, se enriquezcan para erigir una forma del decir con textura polifónica. Una voz con muchas voces. O, quizás mejor, muchas voces enhebradas en una voz, pero sin el porte pedante que quema inciensos en los altares de la genialidad.

Polifonía

El otoño, se sabe, "viene raro". Afuera cae una llovizna leve, el cielo está encapotado; por momentos está frío, por momentos vuelve el calor. Acaso este día parece un aliado climático para hablar con Roy Berocay de su segundo disco firmado como solista, Contra toda lluvia (Bohemio Records, 2024), el sucesor —diría la prensa especializada— de El replicante, editado de forma independiente en 2020.

Aunque sus quehaceres artísticos lo han ubicado en varios "compartimentos" —autor de una prolífica y elogiada obra literaria para las infancias, músico, periodista—, Roy no parece estar inquieto por la multiplicidad de artes, por la polifonía de voces que trama su voz narrativa y musical. Las cosas son como son, las artes son como son y no necesitan de una defensoría de etiquetas. Que se contaminen, que se crucen, es una virtud que en su caso se experimenta sin necesidad de sendos carteles de neón ni la preocupación por justificar la polifonía de oficios.

Los caminos del folk

"Toda la vida toqué en bandas y hace muchos años que, con Ruperto Rocanrol, venía haciendo cosas para niños", cuenta Roy. Durante la pandemia, cuando el encierro fue la norma, comenzó a germinar este otro proyecto. "Estaba ahí, en casa, con mi señora, en Las Toscas, y allí tengo todos los elementos para grabar, un pequeño estudio que armamos en el garage, y así empecé a dar forma a un cuerpo de canciones para hacer como solista, y fui por los caminos del folk, algo que nunca había hecho, aunque esta música siempre me gustó".

Las referencias, confiesa, estuvieron claras desde el principio. "Ahí estaban Dylan, Gastón Ciarlo 'Dino', Fernando Cabrera... Por ahí quería que fuera esta música: canciones sencillas que dijeran cosas cercanas. Mi idea no era complicar las cosas por complicarlas. Esto tenía que ser algo sencillo, directo. Dino fue una referencia fundamental, y él, en sus canciones, también absorbió mucho de Dylan, lo sintetizó y también, a su manera, lo simplificó".

Para concretar la edición de este proyecto no contaba con un sello discográfico, así que en el proceso de producción participaron sus hijos. Y como era el tiempo de la pandemia, los intercambios de ideas, de arreglos y de grabaciones se hicieron por las vías de la virtualidad.

Cuando el material llegó a ese punto que luce como algo bastante parecido a lo "pronto", a lo (casi) definitivo, lo subió a las plataformas con el título El replicante. "Insólitamente tuve repercusiones de otros músicos. Me escribió Jorge Nasser, Walter Bordoni. Es raro que pase eso. Incluso me escribió el propio Dino; me dijo entonces que había escuchado el disco, que le había gustado mucho. Y le confesé que, bueno, 'vos tenés mucho que ver con esto'. Eso fue como un orgullo para mí, que fuera reconocido por el creador de ese disco magnífico, Vientos del sur, de mediados de los setenta".

Personal y autobiográfico

En este nuevo disco, Contra toda lluvia, sigue la búsqueda de un lenguaje muy "personal y autobiográfico". "Incluso tiene una canción que es muy referencial de Dino. Es 'Milonga para aprender', que tiene un toque milonguero pero a su estilo. También hay como una mirada hacia afuera, hay historias vividas por otras personas, una exploración de la ficción, como si fuera un cuento".

El plan también sigue apuntando a canciones sencillas, despojadas en lo instrumental —que tiene su núcleo sonoro-expresivo en el ensamble de voz y la guitarra— y en el tratamiento de la producción. En el plano letrístico, cada pieza se despoja de la metáfora hermética, del excesivo vuelo poético, para concentrar la atención en la narración de una historia, "tal como lo hacía y hace Dylan, como lo hacía Dino". Hay en ellas vidas concretas, hay dolores, inquietudes de gente sencilla. Y hay ambientes reconocibles, entrañables que, a través de ese potente conjunción entre sonido y palabra, delinean una ciudad, sus rincones, lugares con vivencias personales como Las Toscas, "calles en las que viví", o una sala de espera en un hospital ("Cinco por ciento"), un centro psiquiátrico (la canción "Carlitos Superman").

"Esto de contar historias, sí, viene de Dylan, que tiene un lenguaje muy literario en sus composiciones, que incluso llegan a tener diálogos. Pero también tiene que ver con mi oficio de escritor: transmitir una emoción a través de una acción, de personas, de lugares sin demasiados rebusques, sin adornarlas demasiado. La idea, siempre, es que sean historias directas y cercanas".

De esta exploración, el disco Contra toda lluvia se carga de vitalidad, de cercanías. La forma canción se transforma en la materia expresiva que demanda tiempo de escucha y tiempo para que la memoria obre. Se escucha, sí, de un tirón todo el disco, pero el juego se define en el tiempo posterior, allí cuando comienzan las operaciones que reconstruyen sentidos, que completan historias, que generan esas ganas de volver a escuchar, de intimar otra vez en la efímera, simple y a la vez potente experiencia musical.

Embed - Contra Toda Lluvia

En escena

Esta nueva edición de Roy Berocay se presentará el viernes 16 de mayo a las 21 horas, en la Sala Camacuá de AEBU. Y en escena, Roy estará apoyado, como en otros proyectos, por sus hijos Demian en guitarras y coros, Pablo en bajo, teclados y coros, y Bruno en batería y percusión.

El repertorio, contó el artista, incluirá las canciones de Contra toda lluvia, más una selección del disco anterior, El replicante, con arreglos "que fuimos trabajando entre todos", pero manteniendo la idea central de lo sencillo, directo.

En ese proceso, agregó, cada canción fue descubriendo otras posibilidades, otros caminos: fueron creciendo. Y este crecimiento se cimentó en la liberación de las etiquetas, de los compartimentos cerrados: un arte que crece con las voces del escritor, del roquero, del baladista, del milonguero, que, al final, confluyen en una voz propia, en una búsqueda a la vez ética y estética.

LA LLUVIA. La tapa de su nuevo disco, cuenta Roy Berocay, la pintó su hija mayor, "que hizo Bellas Artes y es profesora de Biología". Su cuadro lo hizo "a partir de aquella recordada Marcha del Silencio que se hizo bajo una intensa lluvia. Y esa imagen me gustó mucho, me emocionó. De ahí surgió el concepto para este disco: la lluvia como imagen de todo aquello a lo que estamos sometidos, al bombardeo constante de cosas, de estímulos, de noticias falsas. En esa imagen, el amor emerge como un paraguas".