¿Sabés quién es Guadalupe Calzada?

El descubrimiento

Fascinante y a la vez desafiante es la condición de un artista emergente (término tan caro a la crítica especializada de los grandes medios) que presenta su obra a un concurso. En esa instancia, quien tiene que valorar y emitir un juicio está en orfandad (casi) total. No hay antecedentes mediáticos, no hay discografía con varios títulos, no hay entrevistas, no hay críticas, no hay especulaciones sobre posibles “influencias” estéticas, no hay esmeradas producciones fotográficas. La escucha está ante un hecho creativo despojado de previsiones (o preaudiciones) y hay que “abrir” la percepción al descubrimiento en la íntima interacción con el material sonoro. Pero también hay que escudriñar las potencialidades de ese arte que, hasta ese momento, no atravesó esa frontera hacia “lo conocido”.