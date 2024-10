Se difunden fotos de la habitación del hotel donde murió Liam Payne

Minutos después, Payne, de 31 años, cayó en un patio interno del hotel y murió al instante, de acuerdo a lo reportado por el jefe del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/maicenitachan/status/1846667679039656203&partner=&hide_thread=false Así encontraron la habitación que ocupaba Liam Payne en el hotel de Buenos Aires pic.twitter.com/5W0NgTsQax — Mar (@maicenitachan) October 16, 2024

No lo pudieron reanimar

"Presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída", dijo Crescenti. Y agregó que "no hubo posibilidad de reanimación".

El músico había llegado a Argentina a principios de este mes para presenciar un concierto de Niall Horan, excompañero del grupo One Direction, el 2 de octubre en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Sin embargo, siguió en la ciudad desde entonces y se mostró activo en sus redes sociales, incluso acompañado de su actual pareja.

Aborto y acoso a una expareja

El canal Todo Noticias (TN) detalló que el lunes, una exnovia del artista denunció en una entrevista que Payne la había obligado a abortar en su casa, sin los cuidados mínimos necesarios para la interrupción de un embarazo, a fin de que no trascendiera la información a los medios.

La 'influencer' canadiense Maya Henry, con quien el exmiembro de One Direction llegó a estar comprometido hasta 2022, también acusó al músico de acosarla. "Desde que rompimos, me manda mensajes, me llena el teléfono de mensajes, no solo desde su teléfono, sino también desde diferentes números de teléfono, así que nunca sé de dónde vendrán", dijo a través de un video publicado en las redes sociales.