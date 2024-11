Se reedita la "discografía apócrifa" de The Beatles

De culto

Cuando aún no eran conocidos a nivel masivo, las primeras grabaciones del grupo distribuidas en Estados Unidos fueron publicadas por pequeñas discográficas, como Vee-Jay, Swan y Tollie, antes de que Capitol Records se hiciera con la exclusividad de los derechos. El primer LP que lanzó esta compañía fue Meet The Beatles, en enero de 1964, es decir, a pocas semanas de la primera visita del grupo al país.

Los discos de Capitol tenían otras diferencias respecto a los que se publicaron en Reino Unido. El ejecutivo Dave Dexter Jr. decidió añadir eco y reverberación a las grabaciones, es decir, esos discos tienen mezclas que bien pueden considerarse alternativas, así como pistas instrumentales orquestales que no estaban disponibles en ningún otro lugar.

En vinilo de 180 gramos

En 2014 se lanzó una caja de 13 CD, The US Albums. Esta contenía la misma lista de canciones que los álbumes americanos originales, pero utilizaba las mezclas estándar de EMI; es decir, las mezclas originales de Capitol de los años sesenta no estaban disponibles hasta ahora. Siete de los discos americanos de los Beatles fueron reeditados para vinilo de 180 gramos a partir de sus cintas masters originales en mono.

Así, The Beatles: 1964 US Albums In Mono contiene los álbumes Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night , Something New, Beatles ‘65, The Early Beatles y The Beatles’ Story, discos que en rigor se armaron a partir de los singles y álbumes lanzados por los Fab Four en Reino Unido, alterando el orden original de los mismos. Otra diferencia es que los discos americanos sumaban algunos de los singles, una práctica diferente a lo que sucedía en su tierra natal, donde la EMI pidió al grupo no sumar los sencillos a los LP para darles más valor.