Uruguay celebra el cine mundial con el 43º Festival Internacional

El festival ofrece una variedad de secciones competitivas y exhibiciones especiales:

Competencia de Largometrajes Internacionales: Incluye títulos como Tardes de soledad de Albert Serra (España), Reflet dans un diamant mort de Hélène Cattet y Bruno Forzani (Bélgica), y Punku de Juan Daniel Fernández Molero (Perú).

Fuera de Competencia: Se presentan obras como Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez (Bélgica), O último azul de Gabriel Mascaró (Brasil), y La cache de Lionel Baier (Suiza).

Competencia de Largometrajes Iberoamericanos: Destacan Sempre de Luciana Fina (Portugal), Salve María de Mar Coll (España), y Querido Trópico de Ana Endara (Panamá).

Nuevos Realizadores: Se exhiben películas como Turn Me On de Michael Tyburski (EE.UU.), Toxic de Saul Bliuvait (Lituania), y The New Year That Never Came de Bogdan Mureanu (Rumania).

Derechos Humanos: Incluye Yalla Parkour de Areeb Zuaiter (Suecia), Una sombra oscilante de Celeste Rojas Mugica (Chile), y The Landscape and The Fury de Nicole Vögele (Suiza).

Cine Infantil y Juvenil: Se presentan The Botanist de Jing Yi (China), Monstruo de Xibalbá de Manuela Irene (México), y My Wild Friend de Anna Kurbatova (Rusia).

Actividades paralelas

El festival ofrece actividades complementarias, como la charla "¿Cómo acercarse al circuito de festivales?", organizada por Uruguay XXI y Cinemateca Uruguaya, dirigida a cineastas y profesionales del sector.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el festival ofrece una sala virtual a través de la plataforma digital de Cinemateca que permite el acceso a una selección de películas desde cualquier lugar.

El 43º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay reafirma su compromiso con la difusión del cine de calidad y la promoción de la diversidad cultural, lo que lo consolida como un evento imprescindible en el panorama cinematográfico regional.