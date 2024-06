Y las hormonas estallaron: Lenny Kravitz confirmó su primer concierto en Uruguay

El escenario, confirmó AM Producciones, se montará sobre la tribuna Olímpica de nuestro principal escenario deportivo.

Si vas a ir a ver y escuchar a este notable intérprete neoyorquino, actualmente afincado en las Bahamas en un plan de “retiro espiritual”, tenés que tomar en cuenta estos datos.

En un post en redes sociales de AM Producciones se informa que a partir de mañana, martes 25 de junio, a las 11 horas, comienza una preventa exclusiva de entradas para quienes tengan tarjetas de crédito del banco Itaú y canje de millas Itaú.

La venta general comenzará el viernes 28 de este mes, a partir de las 11, a través de AccesoYa.

¿Y cuánto “duelen”?

Los precios van desde 2.100 pesos la más barata hasta 15.000 la más cara.

En la web de AccesoYa se informa que habrá un límite de seis entradas por comprador y que los menores de hasta dos años tendrán acceso gratuito, pero, atenti, sin ocupar asiento (“dejá que los pibes corran por la cancha, vieja”).

No se afilen, chiques, que el celibato puede más

Hace un buen tiempo ya que los medios dedicados al mundo del espectáculo -o, mejor dicho, a las noticias ardientes y escandalosas de los famosos- han abundado en detalles candentes: que el artista neoyorquino cumplió 60 años, que está en mejor forma física que cualquier pibe de veinte y pocos que va diariamente al gimnasio, y que lleva casi una década sin tener relaciones sexuales. ¡La bomba!

Las imágenes que excitan las redes sociales, sin embargo, parecen apuntar a otra cosa. Mucho músculo marcado, torso denudo, pantalones ajustadísimos, ejercicios físicos exigentes, mucho pelazo en movimiento, y todos -los que miran, claro- con las hormonas funcionando al máximo.

Según ha declarado el artista, el celibato, el contacto estrecho con la naturaleza y el cuidado del cuerpo en su casa en las Bahamas, es una opción de vida para esta etapa de madurez. En algún prestigioso medio europeo, también se ha dicho que esto se debe a un trauma no resuelto “que arrastra desde la infancia, cuando fue testigo de las infidelidades de su padre a su madre. Él no quiere ser así. También, a una relación no consentida que tuvo a los 13 años con una chica de 20 y que le marcó hasta tal punto que le provocó un rechazo al sexo que solo logró superar plenamente cuando conoció a Lisa Bonet, la madre de su hija, Zoë Kravitz”.

Tremendo: la privacidad ya no existe, ni para los líos psicológicos más profundos e íntimos.

No te olvides que también es músico (y buen músico)

También es cierto que estos medios poco y nada dicen de la música de este sesentón de voz poderosa. Salvo en algún medio (más o menos) especializado, nadie invierte tiempo en recordar que detrás de los hits de Kravitz - It Ain’t Over Till It’s Over", "Fly Away", "Are You Gonna Go My Way", "I Belong to you", "American Woman", "Again"- hay una elogiable capacidad creativa para los riff guitarreros, para el swing, para crear bases rítmico-armónicas muy potentes, para el fraseo vocal muy preciso y expresivo, y, sobre todo, para absorber y resignificar tipos estilísticos consagrados -incluso convirtiéndolos en citas explícitas- en las músicas populares de raíz afro.

Así las cosas, chiques, queda bastante tiempo para “hacerse el bocho” con los ejercicios y el cuerpazo de Kravitz. También quedan varios meses para afilar el oído musical y descubrir los músculos musicales que han sostenido una producción discográfica bien interesante, a la que hace un mes sumó su último título: “Blue Electric Light”, que fue grabado en su propio estudio, y que ha recibido muy buenas valoraciones de la crítica especializada.