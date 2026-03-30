Agónico triunfo de Boston River y Méndez con un pie afuera

El quiebre del partido se iba a dar en el minuto 105, momento en el que Francisco Bonfiglio marcó el segundo tanto para el sastre. Pero este gol demoró en su festejo debido a que se confirmó casi cinco minutos más tarde luego de una masiva protesta por parte de los pedrenses por una mano previa a la jugada.

Boston River logró salir del pozo con un triunfo clave. Por el lado de Juventud de Las Piedras, su realidad es caótica, ganó apenas un partido en este Apertura y la continuidad de Sebastián Méndez pende de un hilo.

Juventud de Las Piedras

Sebastián Sosa, Patricio Pernicone, Martín Cáceres (19′ David Morosini), Emmanuel Más, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta, Mateo Izaguirre (67′ Franco Risso), Leonel Roldán (79′ Alejo Cruz), Gastón Pereiro (67′ Gonzalo Gómez), Agustín Alaniz (79′ Pablo Lago) y Fernando Mimbacas.

DT: Sebastián Méndez.

Boston River

Bruno Antúnez, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández (67′ Francisco Bonfiglio), Leandro Suhr, Federico Dafonte (67′ Francisco Barrios), Agustín Amado, Fredy Martínez, Gonzalo Reyna (32′ Franco Pérez), Yair González (86′ Gastón Ramírez) y Alexander González (67′ Juan Acosta).

DT: Ignacio Ithurralde