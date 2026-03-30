Agónico triunfo de Boston River y Méndez con un pie afuera

Con uno de los tres partidos aplazados de este domingo, continuó la disputa de la novena fecha del Torneo Apertura, en la que Boston River se llevó un agónico triunfo como visitante ante Juventud de Las Piedras. El encuentro estuvo marcado por las intervenciones del VAR.
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El primer tiempo del encuentro fue muy parejo, y se hizo de ida uy de vuelta con llegadas y aproximaciones por ambos lados. Pero esta dinámica desapareció de cara a la segunda mitad, con un único responsable, el VAR. Durante la segunda parte del encuentro hubo tres revisiones en la que se perdieron casi 15 minutos en los análisis.
En el minuto 80 se iba a abrir el marcador luego de un centro por izquierda que cayó al área y encontró la cabeza de Fernando Mimbacas quien mandó la pelota al fondo de la red, poniendo a Juventud de Las Piedras en ventaja. Pero la alegría no duró nada, ya que apenas sacaron del medio, Leandro Suhr puso la igualdad.
El quiebre del partido se iba a dar en el minuto 105, momento en el que Francisco Bonfiglio marcó el segundo tanto para el sastre. Pero este gol demoró en su festejo debido a que se confirmó casi cinco minutos más tarde luego de una masiva protesta por parte de los pedrenses por una mano previa a la jugada.
Boston River logró salir del pozo con un triunfo clave. Por el lado de Juventud de Las Piedras, su realidad es caótica, ganó apenas un partido en este Apertura y la continuidad de Sebastián Méndez pende de un hilo.
Juventud de Las Piedras
Sebastián Sosa, Patricio Pernicone, Martín Cáceres (19′ David Morosini), Emmanuel Más, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta, Mateo Izaguirre (67′ Franco Risso), Leonel Roldán (79′ Alejo Cruz), Gastón Pereiro (67′ Gonzalo Gómez), Agustín Alaniz (79′ Pablo Lago) y Fernando Mimbacas.
DT: Sebastián Méndez.
Boston River
Bruno Antúnez, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández (67′ Francisco Bonfiglio), Leandro Suhr, Federico Dafonte (67′ Francisco Barrios), Agustín Amado, Fredy Martínez, Gonzalo Reyna (32′ Franco Pérez), Yair González (86′ Gastón Ramírez) y Alexander González (67′ Juan Acosta).
DT: Ignacio Ithurralde