Aguirre cambia de arquero para enfrentar a Cerro y tiene un nuevo jugador desgarrado

Para el partido ante los albicelestes, el entrenador busca un equipo más ofensivo y maneja dos posibilidades para jugar desde el arranque. El colombiano Luis Miguel Angulo, o el juvenil Leandro Umpierrez. Si esto se confirma, el que sale del equipo es Jesús Trindade.

Pero no sería la única variante que realizaría la Fiera. Aguirre ya definió cambiar el arquero. Ante Cerro de local y ante Boston River por la fecha 8 de visitante, Sebastián Britos será el portero titular. Esto se debe a que se aproxima el debut en la Copa Libertadores de América y Washington Aguerre tiene dos partidos de suspensión. Es intención del entrenador darle arco al ex Liverpool que será titular en los dos primeros juegos de Libertadores.

De cara al encuentro que este sábado se jugará desde la hora 19:30, el equipo de Peñarol que se perfila para comenzar jugando solo tendría dos variantes para enfrentar al albiceleste.

Sebastián Britos estará en el arco; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera en la zaga; Eric Remedi y Nicolás Fernández en el doble cinco; Luis Angulo o Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y Gastón Togni como volantes más adelantados y Matías Arezo en la delantera.

Se desgarró Brandon Álvarez

En las últimas horas, el juvenil Brandon Álvarez, en quien el director técnico Diego Aguirre tiene muchas esperanzas y ya lo ha probado en la Primera división, sufrió un desgarro-

El futbolista se suma al pequeño desgarro de Diego Laxalt y al de Eduardo Darias, quien sigue sin volver a Peñarol luego de haber jugado solamente la primera fecha contra Montevideo City Torque, aunque no se descarta que esté en el banco de suplentes ante Cerro.