Aguirre: "El hincha se siente identificado con el equipo"

Arrancar con todo

"Es una característica empezar muy enchufados los partidos. Tiene mucho que ver con la motivación y la preparación, la responsabilidad y obligación de ganar los partidos. Me pasa que estoy en mi casa que se me viene una canción a la mente y la canto, me contagian. Miro mucho a la hinchada y lo que disfrutan. Yo quería lograr esa energía y ese ida y vuelta de que el hincha se sintiera identificado con el equipo. Hoy el hincha de Peñarol no va a criticar, silbar o insultar a un jugador como ha pasado, el hincha va contento y con buena energía".

Una hinchada que contagia

“Canto las canciones por dentro durante los partidos. Cuando estoy en casa, se me viene un canción de la hinchada y la canto. Podemos pensar que un equipo uruguayo puede soñar con ganar la Copa Libertadores. Es la principal conclusión que saco porque somos bastante negativos respecto a eso".

Hay que ir partido a partido

El entrenador se mostró muy conforme con la actuación del nuevo volante mirasol, ademas volvió a repetir que hay que ir partido a partido, "Me sorprendió gratamente Rodrigo Pérez, es un volante completo. Sentía que era gol cuando fue a patear Leo Fernández, se que ahora es fácil decirlo. Nosotros nos estamos ocupando mucho más por nosotros que por los rivales. Respetamos a todos, pero no hay margen para no pensar en ganar".

Los títulos

Peñarol se consagró por sexta vez consecutiva campeón uruguayo en futsal masculino, séptima vez seguida en femenino. Sumó un nuevo título en Sub 20, bajo la presidencia de Marcelo Solomita, con multicampeones como Ignacio Buggiano, Pablo Lanza (se retiró con el título), Mathías Hernández entre otros.